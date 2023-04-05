خبير في الأمن القومي الأمريكي: ترمب يواجه أياما عصيبة والاتهامات الموجهة ضده جدية (فيديو)

قال خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي وأستاذ الدراسات الحكومية في الجامعة الأمريكيةً كريس إيديلسون، إن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب يواجه أياما عصيبة، بعدما وجّه له المدعي العام الأمريكي بمحكمة مانهاتن 34 تهمة شملت التزوير في سجلات تجارية من الدرجة الأولى إلى جانب التآمر وتقويض انتخابات 2016.

وأضاف إيديلسون في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن تهمة “التآمر” ليست بالسهلة، لأنها تشير إلى اتفاق على ارتكاب جريمة مع آخرين.

وأضاف أن هذه التهم من شأنها تجريم المتآمرين معه، مؤكدا أن ثبوت الاتهامات سيعيق ترشح ترمب للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، وييعصف بمسيرته السياسية.

وتابع إيديلسون قائلا إن تفاصيل تهمة التآمر تعود لسنة 2016، عندما أقدم ترمب على دفع شيكات عبر ابنه ومحاميه مايكل كوهين لامرأتين بهدف شراء صمتهن إبان حملته الانتخابية الانتخابية وعدم التشويش عليها.

هل محاكمة #ترمب ستؤثر على ترشحه في #الانتخابات_الأمريكية 🇺🇸 المقبلة؟ د. كريس ايديلسون الخبير في شؤون الأمن القومي الأمريكي يُجيب pic.twitter.com/ma7E27QGxP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2023

واعتبر إيديلسون أن هناك أشرطة وتسجيلات صوتية ترجح ضلوع الرئيس السابق في التأثير على 10 نساء تقدمن بشكايات متعددة ضده، مما يجعل وضعه القانوني صعبا للغاية.

ويعد مثول ترمب أمام محكمة مانهاتن سابقة تاريخية في حياة الرؤساء الأمريكيين السابقين واللاحقين.

وكان ترمب سلّم نفسه إلى السلطات أمس الثلاثاء، وقال لدى دخوله المحكمة “سيعتقلونني ولا أصدق ذلك”. وأضاف أن مثوله أمام المحكمة “سريالي”، بينما قال البيت الأبيض إنه لا تعليق لديه على القضية وإنه مستعد لأي تهديد.

أما بشأن الجلسة المقبلة لمثول ترمب أمام المحكمة حددت في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أوضح إيديلسون أن مثل هذ المحاكمات تحتاج الكثير من الوقت وقد تؤثر بصورة مباشرة على إمكانية ترشح ترمب للانتخابات القادمة.