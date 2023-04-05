انتصار للديمقراطية أم مسرحية هزلية؟ آراء متباينة لجمهور الجزيرة مباشر بشأن محاكمة ترمب (فيديو)

تباينت آراء متابعي الجزيرة مباشر بشأن مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، إذ عدّها بعضهم انتصارا للديمقراطية، ورأى آخرون أنها مجرد “مسرحية هزلية” وليست محاكمة حقيقية.

وأكد مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر أن محاكمة ترمب تُعَد مثالا “لإعلاء القيم الديمقراطية” وأنه لا أحد فوق القانون، متمنين أن يروا مثل هذا النموذج في منطقتهم العربية.

وأضافوا أن ترمب ارتكب من الجرائم ما يستوجب المحاكمة والعقاب، مشيدين بموقف إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وعدم تدخله بالتصريح أو التلميح في هذه القضية احتراما لاستقلال القضاء.

بينما رأى آخرون أن مثول ترمب أمام السلطات القضائية هو مجرد “مسرحية هزلية”، هدفها إلهاء الشعب الأمريكي عن إخفاقات الإدارة الديمقراطية الحالية، مشيرين إلى أنها تزيد من شعبية ترمب وتزيد من أسهمه خلال خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وذهب البعض إلى أن هذه المحاكمة هي جزء من حرب تكسير العظام بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، وهدفها الرئيسي هو إقصاء ترمب من الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.