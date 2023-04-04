إضافات غير متوقعة.. مايكروسوفت وغوغل تعلنان دمج الذكاء الصناعي في برامجهما

أظهرت نتائج استطلاع أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، شمل 500 ألف موظف وألفي شركة في أوربا والولايات المتحدة، أن ثلث الموظفين يرون أن الذكاء الصناعي أسهم في جعل مجموعة من المهام آلية، لكنّ نصفهم أكد أنها أوجدت مهام جديدة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن ثلاثة أرباع مستخدمي الذكاء الصناعي أشاروا إلى أن هذه التقنية أسهمت في تسريع أعمالهم، بينما أكد 80% من المستخدمين أنه حسّن أداءهم في العمل، وأبدى من 14% إلى 19% قلقا كبيرا من خسارة وظائفهم أو أن يشكل الذكاء الاصطناعي سببا في خفض رواتبهم.

وحسب نتائج الاستطلاع التي نُشرت في 23 مارس/آذار، يرغب 57% من الموظفين في حظر اللجوء إلى الذكاء الصناعي في ما يتعلق بقرارات تسريح الموظفين، بينما يريد 40% حظره في إجراءات التوظيف، ويخشى نصفهم من أن تجمع تطبيقات الذكاء الصناعي في الشركات التي يعملون فيها معلومات عنهم أو عن طريقة عملهم، مع شعورهم بأنهم يتعرضون لضغط متزايد في ما يخص أداءهم.

وكانت شركة مايكروسوفت المسؤولة عن برامج مثل (وورد، إكسيل، باور بوينت، تيمز، أوتلوك، وغيرها) ومنافستها غوغل المسؤولة عن برامج مثل (غوغل دوكس، جيميل، وغيرهما) أعلنتا في منتصف مارس الماضي، أنهما ستدمجان تقنية الذكاء الصناعي في برامجهما المعلوماتية التي تستخدمها الشركات، وذلك في غضون أشهر قليلة. وأعلنت الشركتان انطلاق مرحلة التجارب.

وقال العالم المتخصص في الذكاء الصناعي لدى شركة (وان بوينت) نيكولا غوديميه إن “مختلف الأنشطة في المجالات كلها ستتأثر” بالذكاء الصناعي.

وتشير دراسة حديثة أجراها مصرف غولدمان ساكس إلى أن نحو ثلثي الوظائف الحالية في العالم قد تصبح آلية بدرجات متفاوتة، بينما سيحل الذكاء الاصطناعي التوليدي المتخصص في إنشاء المحتويات محل نحو ربع المهام.

ومن خلال الاستقراء، توصل المصرف إلى أن الذكاء الصناعي التوليدي يمكن أن يسهم في جعل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل وظيفة آلية، وستكون الوظائف الإدارية والقانونية الأكثر تضررا، إلا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيسهم من ناحية أخرى في إيجاد فرص عمل جديدة ومهن حديثة.

من الصعب الاستغناء عنها

وأظهرت مايكروسوفت وغوغل أن إضافات غير متوقعة سيقدمها دمج الذكاء الصناعي في برامجهما، خاصة الجوانب المتعلقة بتحليل البيانات في إكسيل ورسائل البريد الإلكتروني المُعدَّة مسبقا، وإدارة صندوق البريد، وغير ذلك من الاحتمالات الواسعة.

ويتمثل أحد التغييرات الأساسية في أن المستخدم سيكون قادرا على صياغة طلباته بلغة بسيطة، من دون الحاجة إلى إتقان التفاصيل المعقدة للبرامج.

وقال نيكولا غوديميه “بمجرد استخدام هذه الأدوات سيكون من الصعب الاستغناء عنها”، مضيفا “سنصبح قادرين على إنجاز مهام إضافية وبسرعة أكبر، مثل تصفح نصوص ملخصة بدل قراءة مستندات بأكملها. والشركات التي لن تستخدمها سريعا لن تحرز تقدما”.

وتقول الرائدة بمجال الذكاء الصناعي في فرنسا سولييه فوغلمان “علينا مساعدة شركاتنا على النمو باستخدام الذكاء الصناعي، وإلا لن تستمر”، مضيفة “هل ينبغي أن نثق بهذه التقنية بصورة تامة؟ الجواب هو لا، لكن علينا استخدامها”.