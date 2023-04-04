اخترقوا الجيش وقوات الأمن.. ناشطون من اليمين المتطرف في فرنسا يدعون لقتل العرب والمسلمين

كشفت منصة (تاجماعت) المهتمة بقضايا الإسلاموفوبيا والعنصرية في فرنسا، أمس الاثنين، عن تحقيق يتعلق بمدى تغلغل اليمين المتطرف عبر تلغرام، واستخدامه للتطبيق في الترويج لأفكاره والتحريض ضد العرب والمسلمين.

وأضافت المنصة أن الأمر يتعلق بنحو 20 منظمة صغيرة يقوم الناشطون المنتمون إليها -وأغلبهم من اليمين المتطرف والنازيين الجدد- بعمليات التسلل إلى المواقع والمنصات الإلكترونية في فرنسا والدعوة لقتل المسلمين، مشيرة إلى وجود جنود من الجيش وأفراد الشرطة في هذه المجموعات التي تعمل بأنحاء فرنسا كافة.

Le groupuscule néo-nazi « #FRDETER », est un groupe créé pour réunir des identitaires de toute la France. Composé de sous groupe départemental, des modérateurs sont chargés de surveiller et de recruter les personnes les plus actives, afin d'aboutir à des actions coups de poing. pic.twitter.com/GZy8byNWuV — Tajmaât (@Tajmaat_Service) April 2, 2023

وما زالت تداعيات التحقيق الأخير الذي أزاح الستار عن حملات التحريض التي يقودها اليمين المتطرف بفرنسا تلقي بظلالها عبر المنصات، بعدما أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان بالتحقيق في الأمر وتقديم الجناة إلى القضاء.

وقال دارمانان على حسابه في تويتر إنه أصدر تعليمات خاصة من أجل إغلاق منصات وحسابات جميع مجموعات اليمين المتطرف التي روجت لخطابات العنصرية والعنف ضد العرب والمسلمين في فرنسا.

Sur mon instruction, la demande de fermeture de ce groupe Telegram, sur lequel des propos racistes et des appels à la violence étaient échangés, a été engagée. Les services @Interieur_Gouv travaillent à identifier et poursuivre les auteurs, en lien avec l'autorité judiciaire. https://t.co/rOcEZ4RuJw — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 3, 2023

وأضاف دارمانان أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية، من أجل التعرف على الجناة لمحاسبتهم ومحاكمتهم، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر خاص أن أغلب مؤسسي هذه المجموعات معروفون لدى السلطات.

من جهته، اعترف الوزير المنتدب المكلف بوزارة ما وراء البحار جان فرنسوا كارونكو خلال جلسة نقاش نظمها تحالف اليسار في البرلمان باختراق جماعات اليمين المتطرف “والنازيين الجدد” لمختلف هيئات وأجهزة الجيش والشرطة.

وكشف الوزير أن أفراد الأمن الذين يتورطون في آراء أو أفكار تتعلق باليمين المتطرف وغيرها سيخضعون لعقوبات داخلية تسلطها عليهم مفتشية الشرطة، نافيا في السياق ذاته متابعتهم قضائيا.

وذكر النائب عن حزب الخضر أوريليان تاشي خلال مداخلته في الجمعية الوطنية الفرنسية أن “الإرهاب الذي يمارسه اليمين المتطرف” بات خطرا حقيقيا يهدد الديمقراطية في فرنسا ومختلف الدول الأوربية.

➡️ Débat sur la lutte contre le terrorisme d’extrême droite : Il y a en France un risque d’attentat venant de l’extrême droite qui est de plus en plus élevé. C’est la seconde menace en France, nous devons la combattre. pic.twitter.com/TAwzFNwuLc — Aurélien Taché (@Aurelientache) April 3, 2023

وقال تاشي إن مكاتب الاستخبارات الفرنسية كشفت عن وجود نمو متسارع لليمين المتطرف والنازيين الجدد في فرنسا، وإن 1500 فرد من هؤلاء وُضعوا تحت المراقبة الأمنية المشددة لأنهم يشكلون مصدر خطر على البلاد.

وأضاف أن قوات الأمن الفرنسية “تمكنت خلال الأشهر الماضية من إجهاض 7 عمليات إرهابية” لأفراد ينتمون إلى اليمين المتطرف كانت تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد.

يُذكر أن اليمين المتطرف الفرنسي ممثلا في حزب الجبهة الوطنية ذي الاتجاه المعادي للإسلام والمسلمين والمهاجرين وكل ما لا يدعم الثقافة العامة الفرنسية، يمثل توجها سياسيا قويا، وقد احتلت رئيسة الحزب مارين لوبان المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.