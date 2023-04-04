موسكو تبدأ بتدريب جنود جارتها الحليفة على استخدام أسلحة نووية

بدأ جنود بيلاروسيون تدريبهم في روسيا على استخدام أسلحة نووية “تكتيكية”، حسب ما أعلنت موسكو ومينسك، اليوم الثلاثاء، بعد أن كان الكرملين قد أعلن أخيرا أنه يعتزم إرسال هذا الطراز من الأسلحة إلى بيلاروسيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو “تم تسليم منظومة صواريخ تكتيكية من طراز إسكندر-إم للجيش البيلاروسي، وهي تسمح باستخدام الصواريخ العادية والصواريخ النووية أيضا”.

وأضاف خلال اجتماع “منذ 3 أبريل (نيسان) يتم تدريب طواقم بيلاروسية على استخدامها في مركز تدريب روسي”.

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان أن “طاقم هذه الوحدات سيدرس بالتفصيل المسائل المتعلقة بمحتوى الذخائر النووية التكتيكية واستخدامها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الجنود البيلاروسيين سيخضعون لدورة تدريبية كاملة في مركز لتدريب القوات المسلحة الروسية”، بدون أن تحدد مدة هذا التدريب.

وفي 25 مارس/آذار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” على أراضي بيلاروسيا، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوربي، مما أثار قلق كييف والغرب.

وبحسب بوتين، ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح، وسيتم إنجاز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو/تموز.

وأمس الاثنين، قال بوريس جريزلوف السفير الروسي لدى بيلاروسيا، إن بلاده ستنقل أسلحة نووية تكتيكية إلى القرب من الحدود الغربية لبيلاروسيا، وهو ما سيجعلها على أعتاب دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتحد بيلاروسيا من الشمال ليتوانيا ولاتفيا، ومن الغرب بولندا، وكلها جزء من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وتلقت هذه الدول تعزيزات بقوات ومعدات عسكرية إضافية بعد الحرب في أوكرانيا.