فرنسا.. قرار ببدء محاكمة مسؤولين بارزين في النظام السوري بقضايا “جرائم ضد الإنسانية”

أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، اليوم الثلاثاء، قرارًا ببدء محاكمة مسؤولين بارزين في النظام السوري في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، في أول محاكمة من نوعها.

وسيحاكم ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري غيابيًا على الأرجح بتهمة قتل مواطنين سوريين-فرنسيين هما: مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتقلا عام 2013.

وطلب القاضيان في المحكمة القضائية في باريس محاكمة كل من (علي مملوك) و(جميل حسن) و(عبد السلام محمود) أمام محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب.

واللواء علي مملوك هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية وأصبح في عام 2012 رئيسًا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة المخابرات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أمر الإحالة للمحاكمة جرى توقيعه يوم الأربعاء الماضي، إلا أنها لم تطلع عليه إلا اليوم الثلاثاء.

وكانت النيابة الفرنسية فتحت تحقيقًا أوليًا في عام 2015، ثم جرى فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبًا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارًا تربويًا رئيسيًا في المدرسة الفرنسية في دمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية السورية.

بحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.

ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس/ آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير/كانون الثاني 2014 ومازن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

واستمع المحققان الفرنسيان و”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”، وهي منظمة غير حكومية، خلال التحقيقات لتفاصيل عمليات التعذيب في هذا السجن من عدة شهود بينهم منشقون من الجيش السوري أو معتقلون سابقون في المزة.

وذكر أمر الإحالة أن الشهود أكدوا “حدوث عمليات تعذيب من ضربات بقضبان حديد على باطن القدمين، وصدمات كهربائية، واقتلاع أظافر، خلال التحقيقات”.

وأضاف، بحسب القاضيين “يبدو أنه من المؤكد بشكل كاف” أن باتريك ومازن دباغ “تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا”.

من جانب آخر، تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته في يوليو/ تموز 2016. وجرى نقل ملكية المنزل إلى “الجمهورية العربية السورية” التي قامت بتأجيره “إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل إلى 30 يورو سنويًا”، بحسب القاضيين اللذين اعتبرا أن هذه الوقائع تشكل تواطؤًا في جريمة حرب.

ويستهدف النظام السوري بعدة إجراءات قضائية في أوربا وخصوصا في ألمانيا.

وقال مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام في البيان إنه “بعد ثلاث محاكمات أدت الى ثلاث إدانات في ألمانيا، حان الوقت لكي تظهر فرنسا رغبتها في المساهمة في المعركة ضد الإفلات من العقاب عن جرائم ارتكبت في سوريا بحق سكان مدنيين”.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الانسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.

