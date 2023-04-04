حريق هائل يلتهم سوق ملابس مكتظة في بنغلاديش (فيديو)

التهم حريق هائل سوق ملابس مكتظة في دكا عاصمة بنغلاديش، اليوم الثلاثاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وقال مسؤولون في بنغلاديش إن قوات الإطفاء وعناصر من الجيش تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق للملابس يضم أكثر من 3000 متجر.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن في الحريق الذي بدأ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقد استُدعيت فرق من الجيش للمساعدة بعد انتشار النيران بسرعة في منطقة بانغابازار المزدحمة، التي تعدّ موطن أسواق الملابس الشهيرة في البلاد.

وتحوّلت معظم المتاجر إلى رماد في غضون ساعات معدودة، نظرًا إلى قرب المتاجر بعضها من بعض واكتظاظها بآلاف الأطنان من الملابس والألياف القابلة للاشتعال.

وكثيرًا ما يُنحى باللائمة على اللوائح المتساهلة وسوء التنفيذ، في الحرائق الصناعية بالبلاد التي أدت في السنوات الأخيرة إلى مصرع مئات من الناس.