تعرّف على أبرز ردود الفعل الدولية بعد انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو

انضمت فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، في تحوّل تاريخي في سياستها الأمنية مدفوع بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويزيد انضمام فنلندا للحلف حدوده المشتركة مع روسيا إلى المثلين تقريبا، ويعزز جناحه الشرقي، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا دون أي حل يلوح في الأفق.

وأكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام من خلال تسليم وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل، حيث تم رفع العلم الفنلندي.

وأصبحت فنلندا العضو 31 في الناتو، بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى 3 عقود.

وهذه أبرز ردود الفعل الدولية بعد انضمام فنلندا:

روسيا

توعد الكرملين، الثلاثاء، باتخاذ “إجراءات مضادة” بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، واصفا توسيع الحلف بأنه “مساس بأمن” روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية”.

وأضاف “هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة. سنتابع من كثب ما يحصل في فنلندا. كيف يشكل هذا الأمر تهديدا لنا؟ سيتم اتخاذ إجراءات على صلة بذلك. سيعرض جيشنا (تطورات) الوضع في الوقت المناسب”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن “الإجراءات المضادة” التي ستقوم بها موسكو “ستعتمد بشكل خاص على نشر أسلحة الناتو من عدمه ونوعيتها على الأراضي الفنلندية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “الإجراءات الملموسة المتعلقة بالدفاع عن الحدود الشمالية الغربية لروسيا تعتمد على الشروط الملموسة لانضمام (فنلندا) إلى حلف الاطلسي، خصوصا نشر البنى التحتية العسكرية للناتو على أراضيها ومنظومات الأسلحة القادرة على شن غارات”.





الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، “فخره” باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن في بيان “حين شن بوتين حربه العدوانية الوحشية على الشعب الأوكراني، اعتقد أنه سيتمكن من إحداث انقسام في أوربا وحلف شمال الأطلسي. كان مخطئا. اليوم، نحن موحَّدون أكثر من أي وقت مضى”، مشددا على أنه سيكون “مسرورا” أيضا باستقبال السويد في الحلف “في أسرع وقت”.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تركيا والمجر إلى الموافقة “من دون تأخير” على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال في بيان “نشجع تركيا والمجر على التصديق على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الناتو في أسرع وقت”.

أوكرانيا

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، “تهانئه الصادقة” إلى فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو، وقال إن الحلف هو “الضمان الفاعل الوحيد للأمن في المنطقة” في مواجهة “العدوان الروسي”.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “تهانيّ الصادقة لفنلندا والرئيس ساولي نينيستو بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

Sincere congrats to Finland & President @niinisto on joining NATO on the 74th anniversary of its founding. NATO became the only effective security guarantee in the region amid Russian aggression. We expect #NATOSummit in Vilnius will bring Ukraine closer to our Euro-Atlantic goal — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

السويد

أعرب وزير خارجية السويد توبياس لينارت بلسترم في تصريحات صحفية عن سعادة بلاده بانضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال “نهنئ فنلندا على انضمامها إلى الناتو، وعلى الرغم من أننا بدأنا السير معا في هذا الطريق فإننا سعداء بانضمام فنلندا”.

وأكد الاستمرار في التواصل مع تركيا والمجر من أجل إتمام عملية انضمام السويد إلى الحلف.

بريطانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو بالحدث “التاريخي”، مطالبا “جميع أعضاء” الحلف بالموافقة على انضمام السويد.

وقال سوناك في بيان “هذا يوم تاريخي لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. الآن، على جميع أعضاء الناتو اتخاذ الخطوات اللازمة لضم السويد أيضا، حتى نتمكن من تشكيل تحالف موحَّد للدفاع عن الحرية في أوربا وحول العالم”.

Finland, welcome to @NATO. This is a historic day for you and for our alliance. It's a step that makes every one of us safer. All NATO members now need to take the necessary steps to admit Sweden, so we stand together as one to defend freedom in Europe and across the world. https://t.co/WmxeS3O3nk — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 4, 2023

بولندا

في تغريدة على تويتر، هنأ رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، فنلندا، وقال “أصبحنا 31 دولة، الشركاء الأقوياء يجب أن يكونوا ضمانا للأمن في منطقتنا والعالم”.

فرنسا

في تغريدة على تويتر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “نرحب بفنلندا في الناتو، ونتمنى أن نرحب بأصدقائنا السويديين قريبا”.

أما وزيرة خارجيته كاثرين كولونا، فهنأت -في تغريدة على تويتر- فنلندا العضو الـ31 بحلف شمال الأطلسي.

Welcome to NATO, Finland! I hope we will welcome our Swedish friends very soon, too. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 4, 2023

إستونيا

وصفت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه لحظة تاريخية.

وقدّمت كالاس في بيان لرئاسة الوزراء تهاني بلادها لفنلندا، واعتبرت انضمام فنلندا وتوسعة الناتو مهمة للأمن في أوربا.

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أنهم سيرفعون العلم الفنلندي فوق مبنى البرلمان، ويضيؤون مبنى رئاسة الوزراء بعلمَي البلدين.

ألمانيا

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس انضمام فنلندا إلى الناتو بأنه “مكسب للأمن الأورو-أطلسي”.

وقال في تغريدة على تويتر “فنلندا من الآن فصاعدا عضو في الناتو، هذا خبر جيد، حلفنا الدفاعي يكبر مع انضمام فنلندا، وندعم انضمام السويد إلى الحلف”.

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي شارك في مراسم انضمام فنلندا إلى الناتو بمقر الحلف في بروكسل “أمننا تعزز أكثر بانضمام فنلندا، وحدود الناتو مع روسيا تضاعفت مرتين بانضمام فنلندا”.