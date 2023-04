تعرّف على أبرز ردود الفعل الدولية بعد انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو

انضمت فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، في تحوّل تاريخي في سياستها الأمنية مدفوع بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويزيد انضمام فنلندا للحلف حدوده المشتركة مع روسيا إلى المثلين تقريبا، ويعزز جناحه الشرقي، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا دون أي حل يلوح في الأفق.

وأكمل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو عملية الانضمام من خلال تسليم وثيقة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمقر الحلف في بروكسل، حيث تم رفع العلم الفنلندي.

وأصبحت فنلندا العضو 31 في الناتو، بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى 3 عقود.

وهذه أبرز ردود الفعل الدولية بعد انضمام فنلندا:

توعد الكرملين، الثلاثاء، باتخاذ “إجراءات مضادة” بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، واصفا توسيع الحلف بأنه “مساس بأمن” روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية”.

وأضاف “هذا يضطرنا إلى اتخاذ اجراءات مضادة. سنتابع من كثب ما يحصل في فنلندا. كيف يشكل هذا الأمر تهديدا لنا؟ سيتم اتخاذ إجراءات على صلة بذلك. سيعرض جيشنا (تطورات) الوضع في الوقت المناسب”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن “الإجراءات المضادة” التي ستقوم بها موسكو “ستعتمد بشكل خاص على نشر أسلحة الناتو من عدمه ونوعيتها على الأراضي الفنلندية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “الإجراءات الملموسة المتعلقة بالدفاع عن الحدود الشمالية الغربية لروسيا تعتمد على الشروط الملموسة لانضمام (فنلندا) إلى حلف الاطلسي، خصوصا نشر البنى التحتية العسكرية للناتو على أراضيها ومنظومات الأسلحة القادرة على شن غارات”.

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، “فخره” باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي.

وقال بايدن في بيان “حين شن بوتين حربه العدوانية الوحشية على الشعب الأوكراني، اعتقد أنه سيتمكن من إحداث انقسام في أوربا وحلف شمال الأطلسي. كان مخطئا. اليوم، نحن موحَّدون أكثر من أي وقت مضى”، مشددا على أنه سيكون “مسرورا” أيضا باستقبال السويد في الحلف “في أسرع وقت”.

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تركيا والمجر إلى الموافقة “من دون تأخير” على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال في بيان “نشجع تركيا والمجر على التصديق على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الناتو في أسرع وقت”.

قدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، “تهانئه الصادقة” إلى فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو، وقال إن الحلف هو “الضمان الفاعل الوحيد للأمن في المنطقة” في مواجهة “العدوان الروسي”.

وكتب زيلينسكي على تلغرام “تهانيّ الصادقة لفنلندا والرئيس ساولي نينيستو بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”.

Sincere congrats to Finland & President @niinisto on joining NATO on the 74th anniversary of its founding. NATO became the only effective security guarantee in the region amid Russian aggression. We expect #NATOSummit in Vilnius will bring Ukraine closer to our Euro-Atlantic goal

أعرب وزير خارجية السويد توبياس لينارت بلسترم في تصريحات صحفية عن سعادة بلاده بانضمام فنلندا إلى الناتو.

وقال “نهنئ فنلندا على انضمامها إلى الناتو، وعلى الرغم من أننا بدأنا السير معا في هذا الطريق فإننا سعداء بانضمام فنلندا”.

وأكد الاستمرار في التواصل مع تركيا والمجر من أجل إتمام عملية انضمام السويد إلى الحلف.

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الثلاثاء، انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو بالحدث “التاريخي”، مطالبا “جميع أعضاء” الحلف بالموافقة على انضمام السويد.

وقال سوناك في بيان “هذا يوم تاريخي لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. الآن، على جميع أعضاء الناتو اتخاذ الخطوات اللازمة لضم السويد أيضا، حتى نتمكن من تشكيل تحالف موحَّد للدفاع عن الحرية في أوربا وحول العالم”.

Finland, welcome to @NATO.

This is a historic day for you and for our alliance. It's a step that makes every one of us safer.

All NATO members now need to take the necessary steps to admit Sweden, so we stand together as one to defend freedom in Europe and across the world. https://t.co/WmxeS3O3nk

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 4, 2023