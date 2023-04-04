ضمن حملة إفطار صائم.. الهلال الأحمر القطري يساعد 6 آلاف أسرة في السودان (فيديو)

وزّع الهلال الأحمر القطري صباح اليوم الثلاثاء، سلالًا غذائية على 3 آلاف أسرة في عدد من الولايات بالسودان، ضمن حملة “إفطار صائم” التي يطلقها طوال شهر رمضان المبارك.

وأفاد أحد المسؤولين في الهلال الأحمر القطري، أن المستهدف من الحملة هو مساعدة 3 آلاف أسرة في المرحلة الأولى، على أن تصل السلال الغذائية إلى 6 آلاف أسرة في المحصلة النهائية.

وتستهدف الحملة 4 ولايات داخل السودان هي ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية غرب كردفان والولاية الشمالية، وفقًا للمسؤول.

وقال المسؤول للجزيرة مباشر “نتوقع أن الأسرة تتكون من 5 إلى 6 أفراد، وهو ما جهزّنا على أساسه السلة الغذائية التي من المفترض أن تكفي الأسرة حتى 20 رمضان”.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر القطري يوجه الكثير من المساعدات إلى مناطق النزاع، ومنها ولاية غرب دارفور، تتمثل في بناء عدد من المجمعات السكنية للعائدين.

وأكد أن المساعدات تصل إلى المستفيدين بشكل مباشر عن طريق التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العمل الإنساني في السودان.

وفي بيان نشرته جمعية الهلال الأحمر السبت الماضي، كشفت أن مكاتبها وبعثاتها الخارجية تباشر مشاريع إفطار الصائم ضمن حملة رمضان 1444هـ “الإنسانية أولًا: وجودكم إحسان”.

وأضافت في البيان “ينفذ الهلال الأحمر القطري حاليًّا سلسلة من مشاريع إفطار الصائم بتكلفة إجمالية بنحو مليون ريال قطري لفائدة إجمالي 211 شخصًا في البلدان الآتية: فلسطين (غزة والضفة والقدس)، سوريا، اليمن، بنغلاديش، الصومال، السودان، لبنان، الأردن، العراق، أفغانستان، منغوليا، كوسوفو، ألبانيا، قرغيزستان، النيجر، جزر القمر، جيبوتي”.

كما أشارت الجمعية إلى إطلاق 11 مشروع أمن غذائي خلال 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 28 مليون ريال قطري لصالح 747 مستفيدًا من اللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية في سوريا واليمن وفلسطين والصومال والأردن والسودان.