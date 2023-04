ضمن حملة إفطار صائم.. الهلال الأحمر القطري يساعد 6 آلاف أسرة في السودان (فيديو)

وزّع الهلال الأحمر القطري صباح اليوم الثلاثاء، سلالًا غذائية على 3 آلاف أسرة في عدد من الولايات بالسودان، ضمن حملة “إفطار صائم” التي يطلقها طوال شهر رمضان المبارك.

وأفاد أحد المسؤولين في الهلال الأحمر القطري، أن المستهدف من الحملة هو مساعدة 3 آلاف أسرة في المرحلة الأولى، على أن تصل السلال الغذائية إلى 6 آلاف أسرة في المحصلة النهائية.

وتستهدف الحملة 4 ولايات داخل السودان هي ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية غرب كردفان والولاية الشمالية، وفقًا للمسؤول.

وقال المسؤول للجزيرة مباشر “نتوقع أن الأسرة تتكون من 5 إلى 6 أفراد، وهو ما جهزّنا على أساسه السلة الغذائية التي من المفترض أن تكفي الأسرة حتى 20 رمضان”.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر القطري يوجه الكثير من المساعدات إلى مناطق النزاع، ومنها ولاية غرب دارفور، تتمثل في بناء عدد من المجمعات السكنية للعائدين.

وأكد أن المساعدات تصل إلى المستفيدين بشكل مباشر عن طريق التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العمل الإنساني في السودان.

#QRCS launches 11 food security projects in 2023 at a total cost of QR 27,887,365, for the benefit of 746,974 refugees, IDPs & host communities in #Syria, #Yemen, #Palestine (Gaza, the West Bank & Al-Quds), #Somalia, #Iraq, #Jordan, #Afghanistan & #Sudan pic.twitter.com/9M2PG88y8j

— الهلال الأحمر القطري (@QRCS) April 4, 2023