“لا يميز بين البشر”.. أول تقرير من نوعه منذ عِقد يكشف إصابة شخص من كل 6 بالعقم

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن شخصًا من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم، داعية إلى توسيع نطاق إتاحة العلاجات اللازمة بتكلفة معقولة ونوعية جيدة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تقرير أن “شخصًا من كل 6 في العالم يعجز عن إنجاب طفل خلال مرحلة من حياته، بغض النظر عن المنطقة التي يقطنها أو الموارد المُتاحة له”.

Around 1 in 6 people is affected by infertility in their lifetime: 🆕 WHO research. This shows an urgent need to increase access to affordable, high-quality fertility care https://t.co/od9QQ9Qjvj pic.twitter.com/R8JtezT0kZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 4, 2023

الأول من نوعه منذ عِقد

وأكدت منظمة الصحة أن هذا الوضع يمثل “مشكلة صحية كبيرة” تطول 17.8% من السكان البالغين في الدول الغنية و16.5% من سكان البلدان ذات المداخيل المنخفضة أو المتوسطة”.

وقال غيبريسوس إن “التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يصدر منذ 10 سنوات، كشف عن واقع مهم يتمثل في أن العقم لا يميز بين البشر”.

ولم يشر التقرير إلى الأسباب الطبية أو البيئية الكامنة وراء العقم، أو كيف تطورت هذه المشكلة الصحية بمرور الزمن، إلا أنه وفر فكرة أولية عن مدى انتشاره من خلال تحليل مجموع الدراسات التي تناولته بين عامي 1990 و2021.

وأظهر التقرير أن “العقم يؤثر على قسم كبير من سكان العالم” لأن هذه المشكلة الصحية تطول 17.5% من البالغين في العالم أجمع.

دراسات غير كافية

وأكد غيبريسوس أن “العقم يؤثر على ملايين الأشخاص”، لكن رغم ذلك، “لم تتناوله دراسات كافية، فيما تواجه العلاجات اللازمة له نقصًا في التمويل وهي غير مُتاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة، وعدم توافرها بصورة كافية”.

وتابع ان “النسبة الكبيرة من المتأثرين بالعقم تُظهر الحاجة إلى توسيع نطاق إتاحة الرعاية الخاصة بالخصوبة، وضمان عدم تهميش هذه المسألة في الأبحاث والسياسات الصحية، حتى تصبح العلاجات الفعالة وذات التكلفة المقبولة مُتاحة لمن يرغب في التخلص من هذه المشكلة”.

The new estimates reveal limited variation in the prevalence of infertility between regions. Rates are also comparable for high-, middle- and low-income countries, indicating that this is a major health challenge globally, affecting people from all walks of life. https://t.co/l0zf9fjRrD — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 4, 2023

تبعات المرض

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن العقم هو مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدَد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهرًا أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل. ويمكن أن يسبب العقم ضغوطًا نفسية ونبذًا وأزمات مالية للمصابين به.

Infertility is a disease of the male or female reproductive system, defined by the failure to achieve a pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. It can cause significant distress, stigma and financial hardship https://t.co/od9QQ9Qjvj pic.twitter.com/Yt5OKNIb9P — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 4, 2023

وقالت مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة الصحة العالمية باسكال ألوتي، خلال عرض التقرير أمام الصحفيين، “يواجه ملايين الأشخاص تكاليف رعاية صحية كارثية لدى التماس علاج للعقم، وهو ما يجعل هذه المسألة مسألة إنصاف رئيسية وفي كثير من الأحيان مصيدة لإفقار المتضررين”.

وأضافت قائلة “يمكن لتحسين السياسات والتمويل العام أن يحسن إلى حد كبير إتاحة العلاج ويحمي الأسر الأفقر من الوقوع في الفقر المدقع نتيجة لذلك”.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى تطوير وسائل الوقاية من العقم وتشخيصه وعلاجاته التي تتضمن تقنيات إنجابية مُساعِدة كالتلقيح الاصطناعي.

نقص البيانات

وفي حين عرض التقرير بيانات تؤكد “الانتشار المرتفع للعقم في العالم”، سلط الضوء كذلك على نقص البيانات في بلدان عدة، بينها دول أفريقية وبلدان من شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق آسيا.

ودعا الدول إلى ضمان توافر كمية أكبر من البيانات المتعلقة بالعقم والمصنفة استنادًا إلى العمر والأسباب، للمساعدة في تحديد حجم المشكلة وإدراك الأشخاص الذين يحتاجون إلى معالجة الخصوبة، وكيف يمكن تقليص المخاطر الناجمة عن العقم.