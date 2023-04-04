إعلام إسرائيلي: هجوم “قراصنة من السودان” يشل نشاط المواقع الإلكترونية للجامعات

قالت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إن قراصنة إلكترونيين من السودان شنوا هجومًا على المواقع الإلكترونية للجامعات الإسرائيلية بهدف تعطيلها عن العمل.

وأضافت “يستمر الهجوم السيبراني على مواقع إنترنت إسرائيلية، وشهد موقع معهد التصدير الإسرائيلي تشويشات خلال الساعة الأخيرة”.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية الرسمية إلى أن الهدف من الهجوم كان شل نشاط المواقع الإلكترونية للجامعات لتتوقف عن تقديم خدماتها للمستخدمين، وإنه لم يستهدف سرقة المعلومات.

وأوضحت أن من بين المواقع التي تعرضت للهجوم الإلكتروني، مواقع الجامعة العبرية ومواقع جامعة تل أبيب والجامعة المفتوحة ومعهد “وايزمان” للأبحاث العلمية وجامعة حيفا.

وذكرت الهيئة أن الجهة التي تقف وراء الهجوم هي مجموعة جديدة نسبيا تطلق على نفسها “أنونيموس (Anonymous) من السودان”، مضيفة أنها “جزء من مجموعات هجوم أيديولوجي تركز جهودها في الأيام الأخيرة على تعطيل مواقع الشركات والمنظمات في إسرائيل”.

وقالت إن “هذه المجموعة من القراصنة الإلكترونيين تعمل منذ بداية العام بشكل أساسي ضد أهداف إسرائيلية باسم الإسلام”، وأضافت أن “الهجوم اليوم يأتي ضمن حملات opisrael، وهي حملة سنوية تشن خلالها هجمات إلكترونية في مواعيد ذات أهمية”.

ولم تشر الهيئة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إلى مصدر تلك المعلومات ولا إلى الجهات التي كشفت تفاصيل الهجوم والمجموعة المنفذة له.