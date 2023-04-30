هدف جوتا القاتل يهدي ليفربول فوزا مثيرا 4-3 على توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحيا ليفربول أماله في المشاركة بالبطولات الأوربية الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه توتنهام 3/4، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى (56) نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، مع وجود مباراة مؤجلة لليفربول، ومباراتين لمانشستر يونايتد.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد توتنهام عند (54) نقطة في المركز السادس، بعد خوضه 34 مباراة.

وتقدم ليفربول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

🔥⚽️ 0-2 لليفربول على توتنهام في أقل من 5 دقائق على انطلاق المباراة ماذا يحدث للسبيرز؟ ✍️🗨️#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/ko9GnAJ5Jv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

وفي الدقيقة 15 سجل محمد صلاح الهدف الثالث لليفربول من ضربة جزاء، ليصل إلى الهدف رقم 184 في مسيرته مع ليفربول، ويصعد إلى المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للنادي بعدما تجاوز رقم روبي فاولر.

⚽️🤯محمد صلاح يعمق جراح توتنهام بهدف ثالث من ركلة جزاء هل سيتكرر مشهد نيوكاسل على توتنهام؟ ✍️🗨️#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/H3LZCAmRwr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

ونجح هاري كين في تسجيل هدف تقليص الفارق لتوتنهام في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 77 سجل سون هيونج مين الهدف الثاني لتوتنهام.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل ريتشارلسون هدف التعادل لتوتنهام، وبعده بدقيقة واحدة سجل دييجو جوتا هدف الفوز لليفربول.

🤯🤯جنوووووون البريميرليغ ⚽️ د. 90+3 ريتشارليسون عادل النتيجة للسبيرز 3-3

⚽️ د. 90+4 جوتا يمنح ليفربول هدف التقدم بعد خطأ فادح من لوكاس مورا 4-3#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_توتنهام#PremierLeague pic.twitter.com/eZZyKyN7mH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2023

ورغم ذلك يبدو من الصعب على ليفربول دخول المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 32 مباراة.

ويتأهل صاحب المركز الخامس وصاحب المركز السادس للدوري الأوربي في الموسم المقبل.