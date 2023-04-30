سودانيون للجزيرة مباشر: الشعب السوداني هو الخاسر الوحيد في هذه الحرب (فيديو)

واصل جمهور الجزيرة مباشر متابعة الأحداث الجارية في السودان والتفاعل معها عبر إرسال مقاطع فيديو عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر.

وطالب المشاركون قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بوقف الحرب والاستماع إلى صوت العقل، معتبرين أن الخاسر الوحيد في هذه الحرب هو الشعب السوداني.

ووسط تدفق هذه المشاركات أطلق مواطنون سودانيون نداء استغاثة طالبوا فيه بإسكات صوت الرصاص والكف عن سفك الدماء، ووقف الحرب التي دمرت بيوتهم وشردت أولادهم وأتت على الأخضر واليابس ودمرت الاقتصاد.

وقال مشاركون إن القوى المتصارعة لا تمثله وإن همهم الوحيد هو الاستيلاء على كرسي الحكم حتى وإن راح الشعب السوداني فداء لذلك.

ورأى أحد المشاركين عبر الخط الساخن أن الحل للخروج من هذه الحرب يكمن في إخلاص النوايا وإعلاء قيمة الوطن ومواجهة المستقبل، وتوحيد القلوب والتركيز على إعادة بناء الشعب ونهضته الشاملة التي تستهدف خير الأمة ورفعة شأنها معبرا عن رفضه لجميع الحلول العسكرية.

وروى أحد المواطنين تفاصيل رحلة هروبه الطويلة رفقة أسرته من الخرطوم التي انطلقت من أم درمان مرورا بالصحراء وصولا إلى معبر أرقين الذي كان على عكس توقعه بسبب شح في المرافق الأساسية العامة كالمراكز والوحدات الصحية.