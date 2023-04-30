سمية الغنوشي تدعو عبر الجزيرة مباشر للضغط من أجل إطلاق سراح زعيم حركة النهضة (فيديو)

فندت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، التهم المنسوبة إلى والدها على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العمومية تحريضية وتهدد الأمن القومي.

وقالت الغنوشي خلال مقابلة، السبت، مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “من نكد الدهر أن يُتهم مثل الشيخ راشد الغنوشي بهذه التهم السخيفة، وهو الذي أمضى 5 عقود من عمره في الدفاع عن الحرية والديمقراطية ومحاربة خطاب العنف والكراهية”.

وأضافت “قيس سعيد (الرئيس التونسي) هو من يبث خطاب الكراهية تجاه خصومه السياسيين، ويرمي معارضيه بأبشع النعوت، ويتهمهم بأنهم خلايا سرطانية يجب اجتثاثها بالأسلحة الكيميائية. وهذه التهم هي التي دائما ما تلجأ إليها الأنظمة المستبدة تجاه خصومها عبر التاريخ”.

ونددت حركة النهضة “بشدة” بسجن رئيسها “ظلما”، مؤكدة أن قرار السجن قرار سياسي بامتياز، وأن “التنكيل برمز وطني كالغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يثني المعارضين الشرفاء”.

عاجل | #حركة_النهضة في #تونس:

• نندد بشدة بسجن رئيس الحركة راشد #الغنوشي ظلما ونؤكد أن هذا القرار سياسي بامتياز

• الغاية من قرار إيداع الغنوشي السجن هو التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين أوضاع البلاد — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 20, 2023

وقالت الحركة في بيان إن توقيف الغنوشي (81 عاما) تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ووصفت ما جرى بأنه تطور خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، والكف عما وصفتها باستباحة الناشطين السياسيين المعارضين.

كما انتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية لراشد الغنوشي، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.

وكانت سمية روت في وقت سابق ملابسات اعتقال والدها ومداهمة منزله خلال شهر رمضان، وحملت الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية سلامته.

اختطفت أجهزة الانقلاب والدي البارحة من البيت قبيل أذان المغرب في ليلة 27 رمضان. والدتي روت لي ما حدث خلال المداهمة. نحمل قيس سعيد شخصيا المسؤولية عن سلامة والدي المادية والمعنوية ولا يغترنّ بالسلطات التي سطا عليها، فانقلابه الغادر زائل لا محالة#غنوشي_لست_وحدك#يسقط_الانقلاب pic.twitter.com/fj3bzHOQKu — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) April 18, 2023

وأكدت سمية الغنوشي للجزيرة مباشر، أن ردة الفعل العربية والدولية على اعتقال والدها كانت على مستوى الحدث، “لاستنكار الظلم الواقع على شخصية تعد رمزا للسماحة والاعتدال والحكمة”

وتابعت “ندعو كل أنصار الديمقراطية والحرية حول العالم للمزيد من الضغط على هذا النظام الذي أصبح معزولا في الداخل والخارج، وأغرق البلد في أزمات سياسية واقتصادية وحرم التونسيين من أبسط ضروريات الحياة”.

وفي الأشهر الماضية اعتقلت السلطات التونسية عددا من المعارضين، بينهم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة، ووجهت السلطات لبعض المعارضين الموقوفين تهمة التآمر على أمن الدولة.