تصرف غريب لبايدن يثير الجدل والسخرية في الولايات المتحدة (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلًا وسخرية بعد تعرضه لموقف محرج جديد، عقب تصرفه الغريب أثناء استضافة فريق كرة القدم التابع للقوات الجوية الأمريكية في البيت الأبيض.

واستضاف بايدن أول أمس الجمعة، لاعبي فريق كرة القدم الأمريكية التابع لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية، حيث منحَ القائد العام للأكاديمية جائزةً تكريمية لفوز الفريق في مباريات كرة القدم ضد الفرق التابعة لأكاديميات الخدمة الأمريكية الأخرى.

وفي ختام الحفل التكريمي، كان من المفترض أن يتسلم بايدن من الفريق قميصًا باسمه، وكرة قدم موقّعة من الفريق، وخوذة، إلا أنه بدا تائهًا وهو ينظر في الأرجاء، ثم غادر القاعة على الفور وبيده القميص فقط، وسط استغراب الحضور.

وعمت حالة من السخرية والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسع لمقطع الفيديو، وعبّر متفاعلون عن قلقهم من حقيقة ترشيح بايدن نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء حالته الصحية التي تبدو في حالة مضطربة في مثل هذه المواقف.

وقال مفوض شرطة نيويورك السابق، برنارد بي كيريك “لا ينبغي لأحد أن يقول أي شيء. انظروا إلى وجوه هؤلاء الرجال والنساء وهم يشاهدون رئيسهم في حالة من الفوضى. إنه أكبر إحراج واجهناه في البيت الأبيض”.

No one has to say anything. Look at the faces of these men and women as they watch their president in disarray. He, by far is the biggest embarrassment we’ve ever had in the White House. pic.twitter.com/qhK1i6mZay — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) April 29, 2023

وكتب أحدهم “كان من المفترض أن يأخذ بايدن كرة القدم والخوذة. لكن بايدن نسى؟ انظروا إلى وجوه اللاعبين. بايدن ينهار أمام أعيننا، وهل يريد الديمقراطيون أن يترشح هذا الزومبي لمنصب الرئيس في عام 2024؟”

Biden was supposed to take the football & helmet. But Biden…forgot? Look at the player's faces. Biden is crumbling before our eyes. And the Dems want to run this zombie for President in 2024? https://t.co/wacXMITdOL — Empire Of Lies (@berningman16) April 30, 2023

وغرد آخر: “أتريدون 4 سنوات أخرى من هذا؟”.

You want another 4 years of this? https://t.co/zAVxpEw0V1 — Filippo Maria O di B 🇮🇹 🇺🇸 🇨🇭🇷🇺 (@Filippo60) April 30, 2023

ويُشار إلى أن مواقف بايدن المحرجة والغريبة، كانت موضع سخرية واستهزاء المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، أثناء خطاب ضمن حملته الانتخابية يوم الخميس الماضي في ولاية نيو هامبشير.

وحاول ترمب تقليد “محاولات بايدن الفاشلة”، على حد تعبيره، في تسجيل الفيديو، حيث قلّد بشكل ساخر فقدان بايدن تركيزه، ومن ثم شعوره بالتيه والضياع أثناء التسجيل، مشيرًا إلى مواقف محرجة متكررة.

وقال ترامب مُستهزِئًا، إن الفيديو الذي نشره بايدن ترويجًا لحملته الانتخابية “استغرق منه سبع محاولات ليخرج بالشكل الصحيح”.

ويوم الثلاثاء الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن (الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ الولايات المتحدة)، رسميًا عن حملته الانتخابية لعام 2024، مرشحًا بذلك نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.