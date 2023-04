تصرف غريب لبايدن يثير الجدل والسخرية في الولايات المتحدة (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلًا وسخرية بعد تعرضه لموقف محرج جديد، عقب تصرفه الغريب أثناء استضافة فريق كرة القدم التابع للقوات الجوية الأمريكية في البيت الأبيض.

واستضاف بايدن أول أمس الجمعة، لاعبي فريق كرة القدم الأمريكية التابع لأكاديمية القوات الجوية الأمريكية، حيث منحَ القائد العام للأكاديمية جائزةً تكريمية لفوز الفريق في مباريات كرة القدم ضد الفرق التابعة لأكاديميات الخدمة الأمريكية الأخرى.

وفي ختام الحفل التكريمي، كان من المفترض أن يتسلم بايدن من الفريق قميصًا باسمه، وكرة قدم موقّعة من الفريق، وخوذة، إلا أنه بدا تائهًا وهو ينظر في الأرجاء، ثم غادر القاعة على الفور وبيده القميص فقط، وسط استغراب الحضور.

وعمت حالة من السخرية والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تداول واسع لمقطع الفيديو، وعبّر متفاعلون عن قلقهم من حقيقة ترشيح بايدن نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ضوء حالته الصحية التي تبدو في حالة مضطربة في مثل هذه المواقف.

وقال مفوض شرطة نيويورك السابق، برنارد بي كيريك “لا ينبغي لأحد أن يقول أي شيء. انظروا إلى وجوه هؤلاء الرجال والنساء وهم يشاهدون رئيسهم في حالة من الفوضى. إنه أكبر إحراج واجهناه في البيت الأبيض”.

No one has to say anything.

Look at the faces of these men and women as they watch their president in disarray.

He, by far is the biggest embarrassment we’ve ever had in the White House. pic.twitter.com/qhK1i6mZay

— Bernard B. Kerik (@BernardKerik) April 29, 2023