تركيا.. غضب بعد مقطع فيديو لأطفال يسجدون أمام صورة أتاتورك (شاهد)

أثارت روضة أطفال تركية غضبا واسعا عبر مواقع التواصل في البلاد، بعد تداول مقطع فيديو لأطفالها وهم يسجدون أمام صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، خلال فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

وبثت حسابات على منصات التواصل في تركيا مقطع فيديو لأطفال وهم يسجدون أمام صورة أتاتورك خلال إحياء فعاليات عيد الطفولة في روضة الشهيد نجم الدين يلماز بمنطقة أدرميت في باليكسير غربي البلاد.

🔴 Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Necmettin Yılmaz Anaokulu'nda bu hafta yapılan 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar Mustafa Kemal'in posteri önünde secde ettirildi. pic.twitter.com/vzxnaPCjO8 — Daily Islamist (@dailyislamist) April 29, 2023

وقال الناشط صالح يلماز عبر حسابه في تويتر إن هذه الروضة تحاول تشكيل “العقلية الوثنية” لدى الأطفال الصغار، مضيفا أنه “من الواجب احترام الرموز في مختلف الأنشطة خلال الأعياد، لكن بعيدا عن الوصول بهم إلى حد التقديس والعبادة التي يجب عدم صرفها إلا لله وحده”.

Putperest zihniyet milli eğitimin ana kademesini teşkil ediyor. Bu putperest komite bayramlarda çeşitli etkinliklerde puta saygıyı bir vecibe olarak görüyor. Çocukları da kendileri gibi yapmak istiyorlar. Kamalizm putperest bir dindir. Rabbimiz çocuklarımızı muhafaza etsin https://t.co/jzpTZnwZop — Salih Yılmaz صالح يلماز (@Salihyilmaz1441) April 29, 2023

وكتب مغرد آخر يدعى فؤاد كاراجا “سنربّي أولادنا حتى لا يسجدوا إلا لله، نعلمهم أن القلب الذي لا يتوحد مجهَّز بالكفر، ويجب أن لا نسمح بعبادة البشر من دون الله”.

Çocuklarımızı Allah'tan başka hiçbir kimsenin önünde eğilmesin diye eğiteceğiz, onlara tevhidi kuşanmayan kalbin küfrü kuşandığını idrak ettireceğiz, beşerin kült haline getirilip kutsanmasına, eleştirilemez kurtarıcı tahtına oturtulmasına müsade etmeyeceğiz. Dönüş Allah'adır. https://t.co/9zwXRQvHHR — Fuat Karaca (@lFuatKaraca) April 29, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمة التي نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها في إنستغرام قامت بحذفه، بينما لم تُصدر الروضة أي رد بخصوص هذا الجدل إلى الآن.

ومصطفى كمال أتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي في أعين مريديه، وتحيي أنقرة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام ذكرى وفاته (عام 1938)، عبر مراسم تقام في جميع الولايات.

https://www.facebook.com/mehmet.kumas/posts/pfbid034nSBBLbA69vxB8w1X2iDZgKMgAaBSYE3vJRHMF3Eqe8Pnrs5BHTtsHi6AuNHeWqal