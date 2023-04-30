البنك المركزي السوداني يطمئن المودعين على أموالهم

طمأن بنك السودان المركزي المودعين وأصحاب الحسابات المصرفية بأن أموالهم في الجهاز المصرفي في أمان، مؤكدًا انتظام العمل بمعظم فروعه في ولايات السودان المختلفة، ابتداء من اليوم الأحد، كما باشرت فروع المصارف التجارية في تلك الولايات تقديم خدماتها المصرفية، بما في ذلك خدمات السحب والإيداع النقدي، وذلك بحسب بيان للبنك نقلته وكالة الأنباء السودانية.

جاء ذلك في أعقاب اندلاع حريق جزئي بفرع البنك المركزي في العاصمة الخرطوم قبل 3 أيام، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أضرار كبيرة، وأشار البنك في البيان أن عمليات النهب والسرقة التي طالت بعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على ودائع الجمهور في تلك البنوك.

اندلاع حريق في أحد فروع البنك المركزي السوداني في الخرطوم#السودان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/RG3mIHXKTh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2023

وأكد بنك السودان المركزي أنه يبذل جهودًا مستمرة من أجل عودة الخدمات المصرفية جميعها بشكل طبيعي في أرجاء السودان، لتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية عبر وسائل الدفع المختلفة بما فيها خدمات الدفع الإلكتروني، مثل تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع والمقاصة الإلكترونية، متمنيًا أن يعم السلام والأمان أرجاء البلاد كافة.

وغرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف أبريل/نيسان الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب “حميدتي”.

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلًا و4599 جريحًا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة أمس السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.