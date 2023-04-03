ستولتنبرغ: فنلندا ستصبح دولة كاملة العضوية في الناتو اعتبارا من الثلاثاء (فيديو)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: “غدا (الثلاثاء) سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين”، مضيفا أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ “هذا فعلا يوم تاريخي” مؤكدا أن هذه “أسرع” عملية انضمام لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

وتعد عملية حصول فنلندا على موافقة دول الناتو للانضمام إلى التكتل بصفتها العضو الحادي والثلاثين، واحدة من أسرع إجراءات العضوية في تاريخ الحلف الممتد على مدى 74 عاما.

وردًّا على سؤال حول مصير السويد التي تعترض تركيا حتى الآن على انضمامها، أعرب ستولتنبرغ عن تفاؤله، مضيفا: “أنا على ثقة تامة بأن السويد ستصبح عضوا أيضا، والأولوية للناتو ولي هي ضمان حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن”.

يشار إلى أن الوضع يبدو أكثر صعوبة بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.

وتتّهم أنقرة السويد بإيواء مقاتلين أكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما أنقرة تنظيمين “إرهابيين”، وبرفض تسليم مطلوبين. وتقول ستوكهولم إن كلمة الفصل في هذا الشأن تعود إلى القضاء السويدي.

وأعلنت فنلندا والسويد عن استثمارات عسكرية كبرى منذ بدء الحرب في أوكرانيا ويعتبرهما حلف الناتو حصنا قويا لخاصرته الشمالية الشرقية.

وأسهمت فنلندا في العديد من مهام الناتو خلال الحرب الباردة (1947-1953) وتعاونت مع الحلف في العديد من القضايا باعتبارها “دولة شريكة” منذ عام 1994، لكنها حتى عام 2022 لم تعلن عن نيتها الانضمام إلى الحلف.

ومؤخرا، تخلت الحكومة الفنلندية عن مبدأ الحياد الذي التزمت به البلاد منذ سنوات، تجاوبا مع التغيرات الأمنية في أوربا عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.