4 منها لصالح باكستان.. نائب وزير الدفاع التركي: 6 سفن حربية يجري تصنيعها حاليا

قال نائب وزير الدفاع التركي محسن ديري، إن الصناعات الدفاعية التركية تسعى لتعزيز صادراتها عبر عدد من الشركات والمشروعات العسكرية المحلية، وإن هناك 6 سفن حربية يجري تصنيعها حاليًّا ضمن مشروعات شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة “أسفات/ASFAT”

وأضاف ديري في تصريحات لوكالة الأناضول الرسمية أن 4 من هذه السفن يجري تصنيعها لصالح باكستان ضمن صفقة عسكرية بين البلدين، اثنتان منها تُصنعان في ميناء كراتشي، والأخريان في إسطنبول، مضيفًا أن قيمة المشروعات التي تديرها الشركة حاليًّا تتجاوز 3.5 مليارات دولار.

وأشار نائب الوزير التركي للوكالة، الجمعة، خلال مهرجان “تكنوفيست” المقام بمدينة إسطنبول، إلى أن الشركة تستفيد من المرافق وأحواض بناء السفن، وهو ما يشكل إضافة كبيرة في التصدير العسكري، وليس فقط للصيانة والإصلاح.

نائب وزير الدفاع التركي: شركة ASFAT التركية تبني 6 سفن في الوقت ذاته عبر مشروع MİLGEM، و4 من هذه السفن يجري تشييدها لمصلحة البحرية الباكستانية pic.twitter.com/7qDRt6JlUT — TRT عربي (@TRTArabi) April 28, 2023

جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية “أسفات/ASFAT”، أُسّست مطلع عام 2018، وتتبع وزارة الدفاع، وتعمل على تسويق المنتجات الدفاعية التي تُصنع بإمكانيات محلية بالكامل.

وكان رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، قد قال في وقت سابق إن إجمالي أرباح القطاع بلغ 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن نفقات البحث والتطوير زادت بمقدار 40 ضعفًا مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عامًا.