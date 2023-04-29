“لن تجدوا شعبا لتحكموه”.. صرخة عائلة سودانية مكلومة فُجعت بفقدان ابنها جراء الاشتباكات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر فاجعة عائلة سودانية بمدينة الأُبيض في شمال كردفان بعدما فقدت ابنها في الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الجاري.

وتلقّت العائلة، أول أمس الخميس، خبر إصابة محمد أحمد آدم برصاصة في الرأس ورحيله تاركًا خلفه زوجة وطفلًا عمره 9 سنوات وأمًّا مكلومة وشقيقات.

وقالت شقيقات محمد للجزيرة مباشر، إنه أصغر منهن لكنه كان سندًا حقيقيًّا لهن، وإنهن يعتبرنه أكبر منهن، وأفادت العائلة أنها تلقت الخبر بشكل مفاجئ.

وبتأثر كبير تحدثت العائلة عن فقيدها قائلة إنه كان عطوفًا داعمًا للجميع، وإن العائلة والجيران كانوا يستعينون به ويلجؤون إليه في كل أزماتهم.

ووجه صديق محمد وجاره فضل الله محمد رسالة إلى طرفي النزاع حول السلطة في السودان عبر كاميرا الجزيرة مباشر، قائلًا “بعد نهاية القتال لن تجدوا شعبًا لتحكموه”.

وتأسّف الصديق على فقدان السودان شابًّا مثل محمد، مضيفًا أن ابنه وزوجته أيضًا بحاجة إليه وكذلك والدته وشقيقاته وإخوته.

وقال فضل إنه حاول أن يملك نفسه عند تلقي الخبر وعند تشييع الجنازة لكنه لم يستطع منع نفسه من الانهيار عند الصلاة عليه في المسجد الذي كانا يرتادانه معًا.

ويشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورًا كبيرًا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية.

وأعلنت نقابة أطباء السودان في بيان اليوم السبت، سقوط 411 قتيلًا من المدنيين و2023 مصابًا منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر وأنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وقالت النقابة، إن 15 مستشفى تم قصفها و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، موضحة أن 61 مستشفى توقفت عن الخدمة و25 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي لكنها مهددة بالإغلاق أيضا لنقص الكوادر الطبية والإمدادات.

واندلعت اشتباكات عنيفة يوم 15 من أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، تخللتها فترات هدنة بوساطة أمريكية سعودية، تواصلت فيها الاشتباكات بين الجانبين.