قلّد حركاته.. ترمب يسخر من بايدن خلال لقاء جماهيري (فيديو)

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد من الرئيس الحالي جو بادين وقلّد مشيته، وسط تفاعل كبير من الحاضرين من أنصاره خلال لقاء في نيوهامبشير يوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو، ترمب وهو يسخر من بايدن -الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية- ويقلد حركاته وسط تفاعل أنصاره وتصفيقهم.

وقوبل ترمب بالتصفيق عندما تجول حول المنصة التي كان يتحدث فيها “متظاهرًا بأنه يكافح للعثور على المخرج” في إشارة إلى أنه قد يعيد إحياء موضوع من حملته لعام 2020 عندما صوّر بايدن على أنه مسنّ ويفتقر إلى الطاقة والحيوية.





وفي حديثه أمام مؤيديه، الذين كان كثير منهم يرتدون قبعات حمراء تحمل شعار “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، سعى ترمب إلى إعادة صياغة الاختيار بين المترشحين المتنافسين.

وقال ترمب في خطاب ألقاه في نيوهامبشاير “الاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة والضعف، بين النجاح والفشل، بين الأمان والفوضى، بين السلام والصراع، والازدهار والكارثة، بتصويتك في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، سنسحق جو بايدن”.

“المتطرفون حول ترمب”

وأطلق جو بايدن، حملته الانتخابية قبل يومين بفيديو يعد فيه بحماية الحريات الشخصية من “المتطرفين” المرتبطين بالرئيس الجمهوري السابق.

وقال الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء إنه قد لا يكون الوحيد الذي يمكنه إلحاق الهزيمة بالرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات عام 2024، لكنه يعرفه جيدًا -مشيرًا إلى معرفته بطريقة عمل ترمب- وذلك بعد يوم من تدشين محاولة إعادة انتخابه.

وفي فبراير، أصدر الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي الذي يبلغ من العمر 80 عامًا “شهادة صحية نظيفة” لبايدن وقال إنه لائق لمواصلة مهامه.

والرئيس الأمريكي بايدن (80 عامًا) هو أكبر شخص سنًّا يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة على الإطلاق، ويبلغ عمر دونالد ترمب 76 عامًا.

وكان ترمب، قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وقدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفدرالية.