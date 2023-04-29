“سلة غذاء العالم” يواجه شبح المجاعة.. وسودانيون للجزيرة مباشر: “لا نجد قوت يومنا” (فيديو)

“لا نجد قوت يومنا”، هذه الرسالة القاسية تكررت في المقاطع المصورة التي أرسلها سودانيون إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إذ عبّروا عن معاناتهم في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتشتد الحالة الإنسانية صعوبة في السودان، حيث اشتكى بعض المواطنين من عجزهم عن تأمين المواد الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار ونفاد البضائع، إضافة إلى تعطل الإنتاج مما جعل الوضع أسوأ.

وطالب مشاركون عبر الخط الساخن أيضًا الطرفين المتنازعين بإعلاء مصلحة السودان، في حين اتهم آخرون قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالمسؤولية عن قتل مدنيين ونهب منازلهم.

وتأتي هذه المناشدات عبر الجزيرة مباشر في وقت حذر فيه برنامج الغذاء العالمي من مجاعة تهدد ملايين السودانيين، بسبب النقص الحاد في الغذاء والماء والأدوية والوقود.

وقالت ممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا بريندا كاريوكي، في تصريحات صحفية، إن الأزمة ستكون لها عواقب طويلة الأجل، فمنذ بدء الصراع ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 28% في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان، مما عرّض ملايين السودانيين للجوع.

ورغم توافق الجيش السوداني و”الدعم السريع” ليلة 24 أبريل/نيسان الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية، وتجديدها ليلة الخميس، فإن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددًا صباح السبت.

ومنذ 15 أبريل، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).