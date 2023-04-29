ببراءة وعفوية.. طفلة سودانية ترسم الحرب في بلادها على “ورقة” وتنقل مأساة شعبها (فيديو)

استعرضت الطفلة السودانية (وعد) عبر رسمة بسيطة معارك السودان الدامية بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وأوضاع المواطنين وسط الاشتباكات والنيران قائلة “دي الحياة هنا بقت كده”.

وخلال فيديو أرسلته عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، رسمت الطفلة السودانية وعد أحمد عبد القادر (9 سنوات) ببراءة الأطفال، لوحة تصور أهوال الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع.

وشرحت وعد وهي تستعرض الحياة في السودان بعد اندلاع القتال بين العسكريين منذ منتصف الشهر الجاري، ما رسمته على كراستها من مظاهر للحياة بالسودان وسط إطلاق القذائف والطائرات الحربية وموت المدنيين.

“هنا زول مات”

وقالت الطفلة السودانية “أنا وعد أنا رسمت الحرب الحاصلة هنا في السودان، رسمت العمارات والدخان، والناس جارين والدعم السريع يطلق في النار وهنا زول مات”.

وانطلقت وعد في شرحها للواقع السوداني في ظل الاشتباكات بين العسكريين وقالت “هنا البرهان يشاهد في حميدتي وهنا حميدتي يشاهد البرهان في التلفزيون”.

وقالت وعد “هنا الدعم السريع وفي طيارات بتضرب فيهم من فوق، وهم أطلقوا عليها رصاصات والطيارة جات واقعة، وهم قاعدين يناقشوا في الحرب”.

وفي سردها لمأساة المدنيين وسط القتال الدائر، قالت وعد “الدعم السريع أطلق النار على الناس كانوا هاربين من العمارة، وقعت فيها قذيفة بالغلط، والناس هربوا وواحد من الدعم السريع أطلق النار على الناس وفي واحد من الناس وقع ومات”.

وختمت الطفلة السودانية وصفها لمشاهد الحرب في السودان التي رسمتها على كراستها وتأثيرها في المدنيين قائلة “دي الحياة بقت كده”.

قتلى وجرحى من المدنيين

وخلّفت الاشتباكات المستمرّة منذ 15 نيسان/ أبريل، خصوصًا في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور بغرب السودان، مئات القتلى والجرحى من المدنيين، وأعلنت نقابة أطباء السودان في بيان اليوم السبت، أن عدد ضحايا الحرب الجارية بلغ 411 قتيلا من المدنيين و2023 مصابا.

وفي الخرطوم البالغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، تسرع العائلات إلى الخروج من المدينة والفرار هربًا من الغارات الجوية والرشقات النارية والمعارك في الشوارع.

وقالت النقابة إن 15 مستشفى تم قصفها و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد، موضحة أن 61 مستشفى توقفت عن الخدمة و25 تعمل بشكل كامل أو جزئي ولكنها مهددة بالإغلاق أيضا لنقص الكوادر الطبية والإمدادات.

واندلعت اشتباكات عنيفة يوم 15 أبريل الجاري، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، تخللتها فترات هدنة بواسطة أمريكية سعودية، تواصلت فيها الاشتباكات بين الجانبين.