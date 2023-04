انتقادات واسعة للشرطة الكندية بعد اعتداء عنيف على مواطن مسلم أمام أطفاله (فيديو)

تعرضت الشرطة الكندية في مدينة إدمونتون لانتقادات واسعة بسبب استخدام القوة المفرطة ضد رجل كندي مسلم أمام أطفاله بسبب مخالفة مرورية بسيطة.

وأظهر مقطع فيديو التقطته زوجة الضحية رجال الشرطة وهم يطرحون المواطن الكندي أرضًا ويكبلونه، وهو يصرخ ألمًا.

رجَت الزوجة الشرطة التوقف عن تعنيف زوجها لمتابعة أطفالهما الواقعة من السيارة، إلا أن طلبها لم يجد أي استجابة من طرفهم.

وأثارت الواقعة ردودًا واسعة من المجتمع الحقوقي في كندا الذي لم يرَ دافعًا حقيقيًّا لتصرّف رجال الشرطة العنيف، خصوصًا أنه جاء بسبب تجاوز السائق السرعة المرورية المسموح بها.

وشبّه تيميتوب أوريولا أستاذ علم الإجرام في جامعة ألبرتا -في حديث مع قناة كندية- الواقعة، بواقعة جورج فلويد في أمريكا، إذ طرح رجال الشرطة الكندي المسلم أرضًا وضغط أحدهم على رقبته بركبته كما فُعل بفلويد.

وقالت السيناتورة الكندية سلمى عطا الله جان، إنها تشعر “بالفزع لرؤية ضباط شرطة يعاملون كنديًّا مسلمًا بهذه القوة غير الضرورية بسبب ارتكاب مخالفة بسيطة في السرعة أمام زوجته وأطفاله. هذه عنصرية محضة”.

ونفت الشرطة الكندية اعتزامها فتح تحقيق في الواقعة بزعم “رفض السائق تقديم رخصته واضطرارهم إلى سحبه بالقوة”.

After allegations brought an Edmonton man from the Black Muslim community, we will need an independent investigation.

"The reality is that this just proves that there is more work to be done, so that the community can trust again." — Dalal Souraya, NCCM Staff Lawyer in Alberta. pic.twitter.com/J2SF9UgJmu

— NCCM (@nccm) April 27, 2023