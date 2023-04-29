السودان.. كيف يتعامل الناشطون مع انتشار الأخبار المغلوطة واللقطات المضللة؟ (فيديو)

تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الاشتباكات بالسودان بين قوات الجيش والدعم السريع، في 15 أبريل/ نيسان، بالأخبار المغلوطة والشائعات التي يصعب على المدوّن العادي التحقق من صحتها أو معرفة مدى دقتها.

وقال الناشط والإعلامي السوداني محمد باش مدير شبكة “الزول” الإعلامية، إنهم يواجهون تحديًا في الحصول على المعلومة الحقيقية رغم وجود منصّات رسمية للجهات الحكومية المسؤولة.

ورغم دعوات التحقق من الأخبار قبل نشرها، تسيطر الشائعات على المنصات مع تضارب المعلومات بين طرفي النزاع عبر صفحاتهما الرسمية، مما يُحدث فوضى يساهم فيها عدد كبير من الناشطين في السودان.

ومضى باش في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، إلى وجود صعوبة في توعية الناشطين رغم الجهود المبذولة، معتبرًا أن الصعوبة تكمن في استحالة التحكم في الإعلام الجديد (وسائل التواصل الاجتماعي) المتاحة للجميع، ومن ضمنه إعلاميون ونشطاء لم يمتهنوا المهنة من قبل.

وقال باش الحاصل على دورة تدريبية حول التأكد من صحة الأخبار في معهد الجزيرة للإعلام، إنه يسعى للتحرّي في جميع الأخبار التي ترده قبل نشرها عبر صفحاته الشخصية ومنصته الإعلامية.

وأوضح الإعلامي أن المتابعة المستمرة للأحداث تُكسب الخبرة في تحري الأخبار والتأكد من صحتها، إلى جانب التواصل مع المصادر الحيّة.

وتحدث باش عن إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الاشتباكات الحاصلة في السودان، وأفاد بوجود مبادرات إنسانية انتشرت في الأيام الماضية وساعدت أعدادًا كبيرة من السودانيين.

وحدّد المتحدث لـ(هاشتاج) أزمة الحصول على الأدوية التي ساهمت المنصات في حل بعض من حالاتها، كما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في إنقاذ عالقين ودحض أخبار صادرة عن بعض مناطق النزاع، ومساعدة متضررين.

وتتأثر شبكة الإنترنت في السودان بسبب وجود اشتباكات بالقرب من أماكن المحولات الرئيسية للشبكة، وفق باش، وهو ما قد يُعطل الاستجابة لبعض رسائل النجدة التي يُطلقها متضررون.

وأفاد الإعلامي أن السلطات في السودان كانت تقطع الإنترنت والمكالمات خلال المظاهرات التي كانت تشهدها شوارع السودان وتجعله منقطعًا عن العالم.

وميدانيًّا، تتواصل المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.

وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى قرابة 574 قتيلًا مع الكشف اليوم عن مقتل 74 شخصًا في مدينة الجنينة، مطلع الأسبوع.

وأمس الجمعة، قال البرهان إنه لا يمكن الجلوس مع حميدتي قائد قوات “الدعم السريع” لأنه يقود “تمردًا يجب إنهاؤه”.

وأضاف البرهان في بيان نشرته صفحة “القوات المسلحة السودانية” عبر فيسبوك أنه “لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كافة الشعب السوداني”.

وتابع البرهان “المتمردون يتخذون المواطنين دروعًا بشرية، ولا وجود لقواتهم خارج الأحياء السكنية على الإطلاق”.