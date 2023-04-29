“الدعم السريع” تعلن إسقاط طائرة وتدمير آليات للجيش.. وتدعو الشرطة للبقاء “على الحياد” (فيديو)

قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت، اليوم السبت، من إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وأضافت في بيان عبر حسابها بموقع تويتر “استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية. وتصدت قواتنا بمعسكر الصالحة لهجوم من قوات الانقلابيين في تعدٍ سافر على شروط الهدنة”.

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع

بيان هام

29 أبريل 2023 تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميج تتبع للقوات الانقلابية.

واستمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الانسانية المعلنة بسبب تعدد… pic.twitter.com/N7c6GlFFX9 — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 29, 2023

وفي سياق متصل، نشرت “الدعم السريع” صورا قالت إنها تُظهر تدميرها آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة في منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان.

وفي منشور آخر لها اليوم، وجهت “الدعم السريع” تحية لأفراد قوات الشرطة السودانية، وأضافت “في هذا الظرف التاريخي الدقيق من تاريخ السودان، نود أن ننبه شرفاء الشرطة إلى محاولات القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد لتوسيع دائرة الحرب من خلال إقحام الشرطة في المعارك الدائرة الآن”. وحذرت في البيان مما سمّته “المحاولات المتكررة للزج بقوات الاحتياطي المركزي في الحرب”.

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع بيـان هــام

29 أبريل 2023

في البدء تزجي قوات الدعم السريع التحية والتقدير لجميع الشرفاء من منسوبي قوات الشرطة ضباط وضباط صف وجنود.

وفي هذا الظرف التاريخي الدقيق من تاريخ السودان نود أن ننبه شرفاء الشرطة إلى محاولات القيادات الانقلابية… pic.twitter.com/0AZMoHPwZb — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 29, 2023

وشهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار اليوم السبت، في حين تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، بينما يُرجَّح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

ونزح نحو 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في حين تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، بينما يعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.