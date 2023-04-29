الأخبار|السودان

“الدعم السريع” تعلن إسقاط طائرة وتدمير آليات للجيش.. وتدعو الشرطة للبقاء “على الحياد” (فيديو)

حصل الجيش السوداني على طائرات الميغ الروسية المنشأ في أوائل الألفية (رويترز - أرشيف)
29/4/2023-|آخر تحديث: 29/4/202310:10 PM (مكة المكرمة)

قالت قوات الدعم السريع إنها تمكنت، اليوم السبت، من إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وأضافت في بيان عبر حسابها بموقع تويتر “استمرت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة في خرق الهدنة الإنسانية المعلنة بسبب تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل القوات الانقلابية. وتصدت قواتنا بمعسكر الصالحة لهجوم من قوات الانقلابيين في تعدٍ سافر على شروط الهدنة”.

وفي سياق متصل، نشرت “الدعم السريع” صورا قالت إنها تُظهر تدميرها آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة في منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان.

وفي منشور آخر لها اليوم، وجهت “الدعم السريع” تحية لأفراد قوات الشرطة السودانية، وأضافت “في هذا الظرف التاريخي الدقيق من تاريخ السودان، نود أن ننبه شرفاء الشرطة إلى محاولات القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد لتوسيع دائرة الحرب من خلال إقحام الشرطة في المعارك الدائرة الآن”. وحذرت في البيان مما سمّته “المحاولات المتكررة للزج بقوات الاحتياطي المركزي في الحرب”.

وشهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار اليوم السبت، في حين تواصل إجلاء آلاف الأجانب من السودان مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث رغم الهدنة المعلنة والجهود الدولية لوقف القتال.

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، بينما يُرجَّح أن تكون الحصيلة أكبر من ذلك.

ونزح نحو 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في حين تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة التي تم تمديدها لمدة ثلاثة أيام بوساطة دولية، بينما يعاني السكان الذين يحاولون الفرار أو يقبعون في منازلهم، أزمات شاملة مع انقطاع المياه والكهرباء ونقص الغذاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل