في أول ظهور شخصي بعد وعكة صحية.. أردوغان يقدم أول رائدي فضاء تركيين (فيديو)

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية، اليوم السبت، في معرض تكنوفيست الذي انطلقت فعالياته الخميس في مطار أتاتورك بإسطنبول.

وأظهر مقطع فيديو بثه الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر، أردوغان وهو يتحدث في حضور الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

أول رائدي فضاء تركيين

وقدم أردوغان أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية نهاية 2023، موضحًا أن رائد الفضاء التركي الأول سيقوم بمهمته في محطة الفضاء الدولية مدة 14 يومًا.

وبيّن أردوغان أن ألبير غزر أوجي الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية هو طيار بطل حقق نجاحات مهمة في قيادة القوات المسلحة التركية.

أما رائد الفضاء الاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر فأوضح أردوغان أنه مهندس أنظمة يعمل في مجال أنظمة الإطلاق الفضائية في شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak bir asil ve bir yedek #TürkUzayYolcuları'nı belirledik. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak, bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kardeşlerime başarılar diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/cmCPu8ZiRw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2023

وقال أردوغان “سينفذ رائد الفضاء في هذه المهمة 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية القيمة بتركيا”. وبيّن أنه يرى في مهرجان تكنوفيست مستقبلًا مشرقًا لرواد فضاء ومخترعين وطيارين ومهندسين وفيزيائيين.

وأردف “تلقينا طلبات من مليون شخص ضمن 333 ألف فريق من 81 ولاية تركية و96 دولة للمشاركة في مهرجان تكنوفيست لهذا العام”.

وكان أردوغان البالغ من العمر 69 عاما قد أصيب بفيروس معوي، دفعه إلى تعليق مؤقت لحملته الانتخابية 3 أيام، مما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 من مايو/ أيار القادم.

أردوغان مع الدبيبة والرئيس الأذربيجاني

أول ظهور للرئيس التركي بعد أزمة صحية منعته من الخروج للجماهير مدة يومين

في مهرجان تكنوفيست بمطار أتاتورك اسطنبول #TEKNOFEST2023 pic.twitter.com/IjC7xQkpSd — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 29, 2023

وعلق الرئيس التركي مؤقتًا حملته الانتخابية بسبب وعكة صحية، مساء الثلاثاء الماضي، وتوقفت فجأة مقابلة مباشِرة كان يجريها أردوغان مع قنوات تلفزيونية محلية مساءً، بسبب عارض صحي ألمّ به.

وبعد التوقف المفاجئ للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء، وقال “أتمنى لكم الصحة. أمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة، لذلك أُصبت بالتهاب في المعدة، حتى إنني فكرت في إلغاء البرنامج، ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا”، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وتسبب توقف البث في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما جرى لأردوغان.