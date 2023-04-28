مواطن سوداني: لماذا يتقاتل أبنائي من أجل صراع على السلطة؟ (فيديو)

طالب مواطن سوداني أطراف النزاع في بلاده بوقف الاشتباكات للحفاظ على أرواح المواطنين، قائلا إن لديه ابنين أحدهما يقاتل مع الجيش والآخر مع قوات الدعم السريع.

وتساءل المواطن السوداني في حرقة عن السبب الذي يدفع ابنيه للتضحية بحياتهما من أجل الصراعات السياسية في البلاد.

وقال المواطن خلال تجمع في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور “إذا كان الجيش كلهم أولادنا وإذا كان الدعم كلهم أولادنا فمن أجل أي شيء يموتون”.

وأضاف أن “من يبغي السلطة فيمكنه الذهاب إلى الخرطوم، أما بلدنا هنا فهي آمنة ولا داعي لأن يموت أولادنا”.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية بناء على مساع أمريكية سعودية.

وقال الجيش في بيان “وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية”.

وتتواصل المعارك الدامية لليوم الثالث عشر في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران فيما يحتدم القتال في دارفور بغرب البلاد بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تستمر اشتباكات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها 512 قتيلا و4 آلاف و193 مصابا، بحسب وزارة الصحة السودانية الأربعاء.