مراقبة الصليب الأحمر للجزيرة مباشر: حياة ملايين السودانيين في خطر ومدة الهدنة لا تكفي (فيديو)

قالت مراقبة لجنة الصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة لاتيتيا كورتوا، إن الوضع في السودان بات مقلقا للغاية بعد مرور نحو أسبوعين على القتال، وقصف المناطق المكتظة بالسكان.

وأضافت لاتيتيا في لقاء مع (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “إن حياة الملايين الآن أصبحت في خطر، مع عدم قدرة الكثيرين على توفير احتياجاتهم الأساسية من ماء وطعام ودواء جراء المعارك”. وأكدت أن “المستشفيات في العاصمة الخرطوم غير مؤهلة للتعامل مع الجرحى والمصابين الذين تتزايد أعدادهم كل يوم خاصة مع خروج ما يقرب من 70% من المستشفيات من الخدمة جراء نقص العاملين والأطقم الطبية”.

وكانت نقابة الأطباء السودانية ذكرت أمس أنه “من أصل 82 مستشفى في العاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقف عن الخدمة، وأن 14 مستشفى تم قصفه، و19 مستشفى تعرّض للإخلاء القسري”.

وبيّنت النقابة أنه “من أصل 82 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات، هناك 23 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مستشفيات مهددة بالإغلاق أيضًا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي”.

وذيّلت النقابة بيانها بلائحة بأسماء المستشفيات التي تم قصفها وإخلاؤها وتلك المهددة بالخروج من الخدمة أو التي باتت بالفعل خارج الخدمة بسبب القصف أو نقص الأطقم الطبية جراء تواصل المعارك.

وتابعت لاتيتيا “نثمن هدنة الـ72 ساعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لكننا نرى أنها ليست كافية للأسف لتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين، ولذا يجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المتضررين من أجل تقديم يد العون لهم على وجه السرعة”.

ومنذ اندلاع الاشتباكات، لقي 11 طبيبًا مصرعهم من بين حوالي 459 مدنيًّا، وهو ما لا يشجع العديد من الأطباء على الدوام بالمستشفيات، بجانب مشكلات تتعلق بصعوبة التنقل الآمن وانتشار عمليات النهب، ما يعيق وجود الأطباء داخل المراكز العلاجية.