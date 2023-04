“فقد قدميه في لحظات”.. مواطن سوداني يروي للجزيرة مباشر تفاصيل مؤلمة لإصابة شقيقه جراء الاشتباكات (شاهد)

تجولت عدسة “الجزيرة مباشر” داخل مستشفى الأبيّض بولاية شمال كردفان السودانية، وكشفت جانبا من معاناة القطاع الصحي المتدهور جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد منذ نحو أسبوعين.

وشكا الدكتور حسين الحلو المختص في جراحة الكلى بالمستشفى لمراسل الجزيرة مباشر من مشكلة نقص الكوادر ونقص المستلزمات الطبية، مناشدا كل الجهات الإسراع في مد يد العون من أجل المساعدة على إسعاف الجرحى والمصابين.

وأضاف الحلو “بصراحة نحن محتاجون بشكل أكبر لتضافر الجهود خلال الفترة الحالية، لكي نخرج من هذه المحنة بأقل خسارة ممكنة، ونكون قد أدينا واجبنا الإنساني المنوط بنا تجاه أبناء الشعب”.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا إلى أطراف الصراع في السودان للانسحاب الفوري من جميع المرافق الصحية وعدم إعاقة عملها.

ودعت المنظمة في بيان صادر عن المدير الإقليمي، جميع الأطراف في السودان إلى حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، والالتزام بحماية خدمات الرعاية الصحية وعمل مرافق الصحة العامة في جميع حالات النزاع.

وأضاف البيان أن احتلال أطراف النزاع المستشفيات في الخرطوم تسبب في تعذُّر حصول المرضى على الرعاية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن 61% من المرافق الصحية أصبحت مغلقة، وأن 16% فقط ما زالت تعمل.

