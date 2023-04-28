“فقد قدميه في لحظات”.. مواطن سوداني يروي للجزيرة مباشر تفاصيل مؤلمة لإصابة شقيقه جراء الاشتباكات (شاهد)

تجولت عدسة “الجزيرة مباشر” داخل مستشفى الأبيّض بولاية شمال كردفان السودانية، وكشفت جانبا من معاناة القطاع الصحي المتدهور جراء الاشتباكات الدائرة في البلاد منذ نحو أسبوعين.

وشكا الدكتور حسين الحلو المختص في جراحة الكلى بالمستشفى لمراسل الجزيرة مباشر من مشكلة نقص الكوادر ونقص المستلزمات الطبية، مناشدا كل الجهات الإسراع في مد يد العون من أجل المساعدة على إسعاف الجرحى والمصابين.

وأضاف الحلو “بصراحة نحن محتاجون بشكل أكبر لتضافر الجهود خلال الفترة الحالية، لكي نخرج من هذه المحنة بأقل خسارة ممكنة، ونكون قد أدينا واجبنا الإنساني المنوط بنا تجاه أبناء الشعب”.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نداء عاجلا إلى أطراف الصراع في السودان للانسحاب الفوري من جميع المرافق الصحية وعدم إعاقة عملها.

ودعت المنظمة في بيان صادر عن المدير الإقليمي، جميع الأطراف في السودان إلى حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية، والالتزام بحماية خدمات الرعاية الصحية وعمل مرافق الصحة العامة في جميع حالات النزاع.

وأضاف البيان أن احتلال أطراف النزاع المستشفيات في الخرطوم تسبب في تعذُّر حصول المرضى على الرعاية الصحية الأساسية، مشيرا إلى أن 61% من المرافق الصحية أصبحت مغلقة، وأن 16% فقط ما زالت تعمل.

In the capital, Khartoum, 61% of health facilities are closed & only 16% are operating as normal. Nearly 24 000 women will give birth, but they are unable to access maternal care. Access to essential health services is now at a standstill. Sudan 🇸🇩 needs peace.🕊️#HealthForAll pic.twitter.com/HhuVfhrKXP — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 28, 2023

والتقت كاميرا الجزيرة مباشر عددا من المصابين بالاشتباكات في مستشفى الأبيض وحاورت بعضا من ذويهم للوقوف على ملابسات إصابة بعضهم في حرب لا ناقة لأغلبهم فيها ولا جمل.

وحكى أحد المواطنين ملابسات إصابة شقيقه الأصغر بقصف مباغت لمنزلهم بشمال كردفان أسفرت عن بتر ساقيه، قائلا “أخي كان جالسا في البيت فجاء القصف من حيث لا ندري وإذا به يصاب إصابة بليغة في أردافه فقد على إثرها كلتا قدميه في لحظات معدودة”.

وأضاف “أخي زول عادي؛ لا يعرف حميدتي ولا يعرف البرهان، كان في حاله وبيسعى على أكل عيشه”.

ومع استمرار موجة الفرار من المعارك، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى احتمال فرار أكثر من 200 ألف سوداني إلى دول الجوار.

وبالتزامن، أشارت منظمات إنسانية، بينها منظمة اليونيسيف، إلى عجزها عن إيصال المساعدات إلى السودانيين بسبب الاشتباكات، وطالبت بفتح ممر إنساني لحماية موظفيها.

ويواجه سكان جنوب العاصمة الخرطوم صعوبات عديدة للحصول على مشتقات الوَقود جراء إغلاق محطات توزيع الوقود، وعدم توفر السيولة النقدية لديهم، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية الأخرى.