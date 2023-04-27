وزير خارجية جنوب السودان يكشف للجزيرة مباشر مبادرة بلاده لحل الأزمة في الخرطوم (فيديو)

رفض وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، تدويل الصراع في دولة السودان المجاورة التي تشهد اشتباكات واسعة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، كما رفض إرسال قوات دولية لحفظ السلام في السودان.

وقال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إنه ينبغي عدم تدويل الصراع في السودان، والسعي لصياغة حل سوداني خالص.

وأضاف: لا نوافق على إرسال قوات دولية لحفظ السلام هناك.

وبشأن مبادرات التهدئة، قال دينق داو، إن بلاده قدمت مقترحًا لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتمديد الهدنة حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وعقد لقاء مباشر بين ممثلي القائدين.

وأول أمس، وافق طرفا النزاع في السودان على هدنة لمدة 72 ساعة برعاية أمريكية بدأت منذ منتصف ليل 24 أبريل.

وقال الوزير إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وجّه الدعوة للبرهان وحميدتي للحوار في جوبا.

وتابع إن قادة دول منظمة “إيغاد” قلقون للغاية من تصاعد الاشتباكات المسلحة في السودان، مشيرًا إلى أن السلام في السودان يعني السلام في جنوب السودان.





وفي السياق، أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، تسلم البرهان مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” لحل الأزمة في البلاد.

وقال في بيان: “تسلم البرهان مبادرة إيغاد التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري (عبر الإنترنت) الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة”.

وأضاف أنه “تقرر في الاجتماع تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية”.

وأوضح أن الحلول “تتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والمليشيا المتمردة إلى جوبا (عاصمة جنوب السودان) بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة”.

وتابع البيان: “وقد أبدى قائد الجيش موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية”.

وكشف وزير خارجية جنوب السودان أن هناك جالية كبيرة تتعدى الـ6 ملايين مواطن من جنوب السودان يعيشون في السودان، مشيرًا أن نفط جنوب السودان يمر من الأراضي السودانية حتى ميناء بورتسودان، وأن دولته تعتمد بشكل أساس على الخدمات التي توفرها السودان، لذلك لا يتمنى أن يكون هناك تداعيات بسبب هذه الحرب على جنوب السودان ودول الجوار.

وأكد أن بلاده لا تقف إلى جانب طرف محدد من طرفي الصراع في السودان، لأن هذا من شأنه أن يغذي الحرب ويأجج النزاع، مشيرًا إلى أن بلاده تقف وتنحاز إلى الشعب السوداني.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.