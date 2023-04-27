موهبة رئيس كوريا الجنوبية في الغناء تدهش بايدن خلال حفل عشاء بالبيت الأبيض (فيديو)

أنهى رئيس كوريا الجنوبية (يوون سوك يول) زيارته للولايات المتحدة بـ”أداء فني بديع”، فقد اتضح أن الرئيس موهوب في الغناء إلى جانب السياسة، إذ صدح بأغنية نالت إعجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وخلال مأدبة عشاء أقامها بايدن على شرفه، بعد محادثات ثنائية تناولت مواضيع سياسية أكثر جدية -من بينها تحذير وجّهه الرئيسان إلى كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي من جانبها سيؤدي إلى “نهاية” نظام بيونغ يانغ- أظهر يون شغفه بالموسيقى الأمريكية.

وفي نهاية حفل عشاء مبهج أقيم في البيت الأبيض أمس الأربعاء، انتقل الرئيس جو بايدن والرئيس الكوري من قاعة الطعام الرسمية إلى القاعة الشرقية للاستمتاع بمجموعة من العروض الموسيقية.

وقال بايدن للرئيس الكوري الجنوبي “نعرف أنّ أغنية (أمريكان باي)، هي إحدى أغنياتك المفضلة”، واصطحب ضيفه إلى خشبة المسرح للاستماع إلى الموسيقيين وهم يعزفون الأنغام.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي ردًّا على بايدن “نعم هذا صحيح”، مشيرًا إلى أن الأغنية أعجبته منذ طرحها في عام 1971 حين كان لا يزال على مقاعد الدراسة.

وردّ بايدن “نرغب في الاستماع إلى الأغنية بصوتك”، فما كان من الرئيس الكوري الجنوبي إلا أن أمسك الميكروفون، وغنى الأجزاء الأولى من الأغنية باللغة الإنجليزية في تناغم، ووقف بايدن والحضور يشاهدونه في ذهول وسعادة.

وقال بايدن ممازحًا “ستتولى في العشاء الرسمي المقبل إحياء الحفلة، لم يكن لدي أي فكرة عن أنك تغنّي”، وبعد أداء الأغنية، قدّم بايدن للرئيس الكوري غيتارًا.

وقد أشاد بعض رواد مواقع التواصل بموهبة رئيس كوريا الجنوبية الغنائية.

وليست هي المرة الأولى التي يغني فيها الرئيس الكوري الجنوبي، بشكل علني، فخلال الحملة الرئاسية عام 2021، حلّ ضيفًا في برنامج كوري جنوبي شهير وأدّى أغنية معروفة.