ليفربول يواصل انتصاراته ويتقدم للمركز السادس بالدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل ليفربول صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحافظ على آماله الضئيلة في الوجود ضمن المراكز الأربع الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2/1 على مضيفه وست هام يونايتد، الأربعاء، في المرحلة الـ33 للمسابقة.

وبادر لوكاس باكيتا بالتسجيل لمصلحة وست هام في الدقيقة 12، لكن الهولندي كودي جاكبو سرعان ما منح التعادل لليفربول في الدقيقة 18.

وارتدى المدافع الكاميروني جويل ماتيب ثوب الإجادة في المباراة، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، بعدما منح النقاط الثلاث لليفربول، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 67.



وبذلك، ارتفع رصيد ليفربول إلى 53 نقطة من 32 مباراة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل، الذي خاض 30 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.