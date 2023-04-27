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شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيًا من المسافة صفر في الضفة

27/4/2023

أظهرت لقطات تلفزيونية إعدام جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني من المسافة صفر بعد أن طلب منه الترجل من سيارته قرب قرية حارس، غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات عدة صورتها هواتف مواطنين كانوا في المكان وكاميرات أمنية، أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يشير إلى الشاب الفلسطيني أحمد يعقوب طه (38 عامًا) للترجل من مركبته تحت تهديد السلاح.

وفور خروج الشاب الفلسطيني من السيارة، أطلق جندي إسرائيلي الرصاص صوبه، واستمر بإطلاق النار بكثافة نحوه حتى بعد إصابته وسقوطه أرضًا، في عملية إعدام واضحة، وفق تقارير فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد أحمد يعقوب طه يعمل ضابطًا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الشهيد كان يحاول تنفيذ “محاولة دهس بسيارة قرب مفترق غيتاي أفيسار” في قطاع سلفيت.

وأضاف “حاول إرهابي دهس مدنيين وأفراد من قوات الأمن عند المفترق قبل أن يترجّل من سيارته حاملًا سكينًا في يده، وحاول طعن عنصر من الشرطة”.

وأشار البيان إلى أن “جنودًا فتحوا النار في اتجاهه وحيّدوه”، من دون تسجيل إصابات لدى الطرف الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية