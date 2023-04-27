شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيًا من المسافة صفر في الضفة

أظهرت لقطات تلفزيونية إعدام جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني من المسافة صفر بعد أن طلب منه الترجل من سيارته قرب قرية حارس، غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت لقطات عدة صورتها هواتف مواطنين كانوا في المكان وكاميرات أمنية، أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يشير إلى الشاب الفلسطيني أحمد يعقوب طه (38 عامًا) للترجل من مركبته تحت تهديد السلاح.

وفور خروج الشاب الفلسطيني من السيارة، أطلق جندي إسرائيلي الرصاص صوبه، واستمر بإطلاق النار بكثافة نحوه حتى بعد إصابته وسقوطه أرضًا، في عملية إعدام واضحة، وفق تقارير فلسطينية.

بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مفرق "جيتي أفيسار" العسكري قرب مدينة #سلفيت..

🔴استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد يعقوب طه (39 عامًا) قرب مستوطنة أرئيل شمال #الضفة_الغربية برصاص قوات الاحتلال pic.twitter.com/2BQ47obtVy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2023

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد أحمد يعقوب طه يعمل ضابطًا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الشهيد كان يحاول تنفيذ “محاولة دهس بسيارة قرب مفترق غيتاي أفيسار” في قطاع سلفيت.

وأضاف “حاول إرهابي دهس مدنيين وأفراد من قوات الأمن عند المفترق قبل أن يترجّل من سيارته حاملًا سكينًا في يده، وحاول طعن عنصر من الشرطة”.

وأشار البيان إلى أن “جنودًا فتحوا النار في اتجاهه وحيّدوه”، من دون تسجيل إصابات لدى الطرف الإسرائيلي.