سيتي يسحق أرسنال ويقطع خطوة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)
تفوّق مانشستر سيتي دون عناء 4-1 على ضيفه أرسنال المتصدر في استاد الاتحاد، وقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.
وفرض سيتي تفوّقه في مباراة من طرف واحد على أرسنال، وسجّل كيفن دي بروين هدفين وأضاف جون ستونز هدفًا واختتم إرلينج هالاند مهرجان الأهداف، ليبقى أرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي، ويصبح قريبًا من فقدان الصدارة.
هدف من رأسية متقنة لجون ستونز أقرّه حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" #الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ارسنال #مانشستر_سيتي #ارسنال #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/9jg14VCTu9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2023
وتجمّد رصيد أرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.
وتقدم دي بروين بهدف مبكر لسيتي بعد 7 دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى، وسدد كرة أرضية داخل الشباك.
دي بروين لا يرحم ويسجل الثالث للسيتي 🔥💪#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ارسنال #مانشستر_سيتي #ارسنال #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/mueQSEWio5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2023
وأضاف ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وحسم دي بروين الانتصار بعد 9 دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند، وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.
هولدينغ يذلّل الفارق لمصلحة آرسنال (3-1) #الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ارسنال #مانشستر_سيتي #ارسنال #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/ldab19rgwO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2023
وكان بوسع سيتي، الذي يواجه ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوربا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.
لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجّل هولدينج هدفًا بتسديدة قوية وعقب تمريرة لياندرو تروسار من الجانب الأيمن.
وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته، وسجّل الهدف الرابع بتسديدة من مدى قريب.
هالاند يبصم على الهدف الرابع لأصحاب الأرض 🦾🔥#الدوري_الإنكليزي #مانشستر_سيتي_ارسنال #مانشستر_سيتي #ارسنال #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/FrKgKtO0wT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2023