رغم تراجع الوفيات بنسبة 95%.. منظمة الصحة تطلق تحذيرا بشأن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، بنسبة 95% منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس لا يزال موجودًا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء الفيروس التي سجلت نسبة 95% منذ بداية هذا العام”.

وكشف رئيس المنظمة، أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وقال “خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض”.

وحذر من أن “ظهور متحور XBB.1.16″ الجديد يُظهر أن الفيروس لا يزال يتحور، ولا يزال قادرًا على التسبب في موجات جديدة”.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تأمل إعلان نهاية كون كوفيد-19 حالة طوارئ صحية في العالم، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير بشأن وضع الفيروس، الشهر المقبل.

Today, @WHO launched the Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative, or PRET, to take an integrated approach to pandemic planning, by focussing on groups of pathogens and the systems they affect.https://t.co/abAJlIQ4S1

