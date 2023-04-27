رغم تراجع الوفيات بنسبة 95%.. منظمة الصحة تطلق تحذيرا بشأن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، انخفاض الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، بنسبة 95% منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس لا يزال موجودًا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء “إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء الفيروس التي سجلت نسبة 95% منذ بداية هذا العام”.

LIVE: Media briefing on global health issues with @DrTedros https://t.co/8ZtxHF4GtN — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2023

متحور جديد

وكشف رئيس المنظمة، أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وقال “خلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض”.

وحذر من أن “ظهور متحور XBB.1.16″ الجديد يُظهر أن الفيروس لا يزال يتحور، ولا يزال قادرًا على التسبب في موجات جديدة”.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية لا تزال تأمل إعلان نهاية كون كوفيد-19 حالة طوارئ صحية في العالم، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير بشأن وضع الفيروس، الشهر المقبل.

Today, @WHO launched the Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative, or PRET, to take an integrated approach to pandemic planning, by focussing on groups of pathogens and the systems they affect.https://t.co/abAJlIQ4S1 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 26, 2023

وكشف أن وباء كوفيد-19 تسبب في تعطيل برامج التلقيح لأمراض أخرى، حيث فقد نحو 67 مليون طفل حقنة لقاح أساسية واحدة على الأقل بين عامي 2019 و2021.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات التلقيح تراجعت إلى ما كانت عليه عام 2008، مما أدى إلى تفشي الحصبة والخناق وشلل الأطفال والحمى الصفراء، داعيا جميع الدول إلى مواجهة العوائق التي تحول دون التلقيح.

السلالة المهيمنة

من جانبها قالت ماريا فان كيرخوف المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن سلالات (XBB) الفرعية أصبحت الآن مهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن هذه المتحورات تتسم بالنمو والقدرة على التملص من الجهاز المناعي، مما يعني أنه بإمكان المصابين التقاط الفيروس مرة أخرى رغم أخذ اللقاحات.

ودعت إلى زيادة المراقبة من خلال الاختبارات، للتمكن من مراقبة الفيروس نفسه وفهم ما تعنيه كل هذه المتحورات.