وصول سفينة تقل المئات من 56 دولة تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية (فيديو)

وصلت، الأربعاء، سفينة إجلاء تقل 1687 شخصًا من نحو 56 دولة فروا من الاشتباكات في السودان، إلى مدينة جدة على البحر الأحمر، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان “وصل صباح اليوم (الأربعاء) إلى مدينة جدّة 13 مواطنًا سعوديًا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تمّ إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا” من 56 دولة مشيرةً إلى أنهم نُقلوا “من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة”.

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل/نيسان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمّد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وأدت المعارك إلى مقتل 512 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 2400 بجروح، وفق وزارة الصحة السودانية.

ودخل، الأربعاء، وقف إطلاق النار في السودان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية يومه الثاني، لكنه لا يزال هشًا وسط المزيد من الاشتباكات.

وإضافة إلى السعوديين الـ13، شملت عملية الإجلاء، الأربعاء، مواطنين من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن “بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2148 شخصًا (114 مواطنًا سعوديًا، 2034 شخصًا ينتمون لـ62 جنسية)”.

فيديو | "بالورد والحلوى"… استقبال الدفعة الأخيرة من ركاب سفينة أكبر عملية إجلاء لرعايا الدول من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/azvQDe9BJG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

فيديو | استمرار استقبال رعايا الدول لدى وصولهم إلى جدة قادمين من السودان ضمن عملية الإجلاء السعودية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/VUzmf0Cewm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2023

وفي القاهرة، أعلنت وزارة النقل المصرية، الأربعاء، أن عدد الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر المعابر الحدودية البرية بين البلدين خلال المدة من 21 إلى 25 أبريل/نيسان الجاري وصل إلى 10 آلاف و194 شخصًا بينهم مصريون ومواطنو دول أخرى.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 2679 مواطنًا مصريًا من السودان منذ بدء عملية الإجلاء.

كما أعلنت الخارجية المصرية، الأربعاء، “إعادة تمركز” بعثتها الدبلوماسية بالسودان خارج الخرطوم، في ضوء “تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية”.

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، بعد يومين من إعلان مصر مقتل محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة القاهرة في الخرطوم.

وأفادت الخارجية المصرية في البيان، بأنه “تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها”.

وأضافت أن “إعادة التمركز تم في موقع آخر بالسودان (لم تحدده)، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقًا لما تقتضيه الظروف”.