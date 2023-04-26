هل يوجد رابط بين البطاطس المقلية والإصابة بالاكتئاب؟ تفاصيل تكشفها دراسة جديدة

كشفت دراسة حديثة أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر القلق والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة (PNAS)، أول أمس الاثنين، أن “الأكريلاميد”، وهي مادة كيميائية تتشكل أثناء عملية القلي وخاصة في البطاطس، مسؤولة عن ارتفاع مخاطر القلق والاكتئاب.

واكتشف علماء سويديون وجود الأكريلاميد لأول مرة في بعض الأطعمة عام 2002، إذ وجدوا أنها تتشكل عندما يتم طهو بعض الأطعمة النشوية عند درجات حرارة عالية (فوق 121 درجة مئوية/ 250 درجة فهرنهايت).

وأظهرت الدراسة أن التعرض الطويل الأمد لمادة الأكريلاميد يؤدي إلى القلق والسلوكيات الشبيهة بالاكتئاب عن طريق الالتهاب العصبي التأكسدي الناتج عن الإجهاد.

ومن المتوقع أن تدق جرس الإنذار بشأن أهمية تقليل استهلاك الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية، وتقديم دليل لفهم القلق والاكتئاب الناجمَين عن مادة الأكريلاميد.

وكشفت الدراسة التي شملت أكثر من 140 ألف شخص، أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية وخاصة البطاطس، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالقلق والاكتئاب بنسبة 12% و7% على التوالي.

كما أظهر تحليل النتائج أن التعرض المزمن لمادة الأكريلاميد يؤدي إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون الدماغية والتهاب الأعصاب.

وأشار الباحثون إلى أن قلي البطاطس ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﻮﻦ أكبر كمية ﻣﻦ اﻷكريلاميد، في حين أن الاكتفاء بسلق البطاطس وطهوها بالمايكرويف مع القشرة لا يُنتج تلك هذه المادة.

ومن أجل تقليل تشكل الأكريلاميد، ينصح الخبراء بنقع شرائح البطاطس في الماء لمدة 15 إلى 30 دقيقة، مع تجفيفها جيدًا قبل القلي أو التحميص، كما يشيرون إلى أن تخزين البطاطس في الثلاجة يؤدي إلى زيادة مادة الأكريلاميد أثناء الطهو.

ولذلك يُنصح بتخزين البطاطس خارج الثلاجة، ويُفضل وضعها في مكان مظلم وبارد. وفي المجمل، يشدد المختصون على قلي البطاطس حتى الحصول على اللون الأصفر الذهبي، وليس البني.