هل يوجد رابط بين البطاطس المقلية والإصابة بالاكتئاب؟ تفاصيل تكشفها دراسة جديدة

كشفت دراسة حديثة أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة مخاطر القلق والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة (PNAS)، أول أمس الاثنين، أن “الأكريلاميد”، وهي مادة كيميائية تتشكل أثناء عملية القلي وخاصة في البطاطس، مسؤولة عن ارتفاع مخاطر القلق والاكتئاب.

واكتشف علماء سويديون وجود الأكريلاميد لأول مرة في بعض الأطعمة عام 2002، إذ وجدوا أنها تتشكل عندما يتم طهو بعض الأطعمة النشوية عند درجات حرارة عالية (فوق 121 درجة مئوية/ 250 درجة فهرنهايت).

وأظهرت الدراسة أن التعرض الطويل الأمد لمادة الأكريلاميد يؤدي إلى القلق والسلوكيات الشبيهة بالاكتئاب عن طريق الالتهاب العصبي التأكسدي الناتج عن الإجهاد.

ومن المتوقع أن تدق جرس الإنذار بشأن أهمية تقليل استهلاك الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية، وتقديم دليل لفهم القلق والاكتئاب الناجمَين عن مادة الأكريلاميد.

