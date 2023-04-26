مسؤول أممي: نقلنا مركز عملنا الدبلوماسي والإنساني إلى بورتسودان (فيديو)

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الإدارة الأممية قررت نقل أنشطتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة بورتسودان “حيث ستكون مركزا عمليا جديدا سيشرف من خلاله فولكر بيرتس إلى جانب نائب المنسق الإنساني على تقديم الدعم للشعب السوداني”.

وأضاف حق في لقاء مع قناة الجزيرة بمباشر، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق الأممي في السودان جراء تصاعد المواجهات العسكرية، وما ترتب عنها من احتياجات طبية وغذائية وإنسانية.

وصرّح المسؤول الأممي بأن 15 مليون سوداني كانوا بحاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية والإنسانية قبل الحرب، مشددا على أنه “لدينا اليوم عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الذين يحتاجون إلى المساعدات العاجلة”، جراء المواجهات المسلحة في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة.

ودعا حق كلا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى ضرورة احترام الهدنة المقدَّمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمدعومة محليا وإقليميا ودوليا، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

وكشف حق أن الأمم المتحدة تراهن كثيرا على دول الجوار لعودة السلم إلى السودان، مؤكدا أن رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان سيقومون بزيارة للخرطوم بهدف وقف الاقتتال وعودة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات.

وقال حق “إننا ندعم مثل هذه المبادرات الإقليمية، ونعُدّها ضرورية للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع”.

وأضاف أن مطلب الأمم المتحدة في هذه الظروف يتحدد في وقف الاقتتال واحترام الهدنة المعلنة لمدة 72 ساعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخروق التي تسببت في تأجيج الوضع العسكري وانعدام الأمن في البلاد ونزوح آلاف المدنيين.

ومنذ اندلاع المعارك في الخرطوم ومدن أخرى في 15 أبريل/نيسان، قُتل أكثر من 420 شخصا وأصيب نحو 4 آلاف، ونزح عشرات الآلاف في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود، وانقطاع للتيار الكهربائي، وتراجع حاد في القدرة على توفير الخدمات الصحية.