محامي الرئيس السوداني المعزول للجزيرة مباشر: البشير في مكان آمن (فيديو)

قال الشيخ النذير، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إن سجن كوبر لم يعد آمنا في ظل استمرار الاشتباكات العسكرية بالعاصمة الخرطوم وضواحيها، وإن البشير نُقل إلى مكان آمن.

وأضاف النذير في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الرئيس المعزول عمر حسن البشير في مكان آمن، وأنه لا يمكن الإفصاح عن هذا المكان “خشية أن تطاله أيدي قوات الدعم السريع”.

وتابع النذير قائلا إن قيادات النظام السابق غادرت سجن كوبر لحماية أنفسها في ظل تردي الوضع العسكري والفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد.

وشدد على أنه لم يلتق البشير منذ اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح النذير أنه في مثل هذه الظروف التي يشهدها السودان، فإن المحافظة على الوطن مقدَّمة على أي مشروع حزبي أو سياسي، مشيرا إلى أن الشعب هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب.

وقال عضو هيئة الدفاع عن البشير “قادة نظام الإنقاذ لم يهربوا من سجن كوبر، وخرجوا منه تحت قيادة أمنية تابعة للجيش”.

وأضاف “من حق هذه القيادات حماية أنفسهم إذا فشلت السلطات الأمنية في حمايتهم”، وأكد أنهم “سيعودون للسجن بعد عودة الأمور الأمنية إلى نصابها، ليدفعوا ببراءتهم أمام القضاء السوداني”.

يُذكر أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تناقل العديد من وسائل الإعلام السودانية خبر فرار عدد كبير من السجناء من سجن كوبر شمالي الخرطوم.

كما شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ مطلع الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن “سوبا” جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قِبل قوات الدعم السريع.