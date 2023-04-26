“لا كهرباء ولا ماء”.. سودانيون يشكون من الأوضاع الصعبة في ظل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في الخرطوم، للوقوف على أوضاع المواطنين بعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وشكا العديد من الأشخاص الأوضاع الصعبة ونقص الخدمات، موجهين انتقادات شديدة اللهجة إلى طرفي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال أحد المواطنين إن “الوضع صعب جدًا في السودان”، حيث إن العديد من المناطق تفتقد إلى الكهرباء والماء والمواد التموينية.

وأشار إلى وجود طوابير عديدة أمام محطات الوقود وأخرى أمام المخابز، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود الأمان في مناطق الخرطوم.

وتحدث عن إصابات برصاصات طائشة لا يعرف مصدرها أثناء تنقله بين محطات الوقود بحثًا على بنزين لسيارته.

وتطرق إلى الانفلات الأمني الحاصل في السودان خصوصًا بعد فرار العديد من المساجين في البلاد، مشيرًا إلى أن “المجرمين في الشوارع لا في السجون، ولا أحد يوقفهم، لا شرطة ولا جيش ولا دعم سريع”، وفقًا لكلامه.

كما أشار إلى المشاكل المالية، وقال إن البنوك لا تسمح للمواطنين بسحب أموالهم، ولا تمنح الحكومة مساعدات، فضلًا عن عدم وجود عمل.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.