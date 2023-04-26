علّق أنشطته الانتخابية مؤقتا.. أردوغان يقطع مقابلة على الهواء إثر وعكة صحية (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقف مؤقت لحملته الانتخابية، بسبب وعكة صحية، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقرَّر إجراؤها في 14 مايو/أيار.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على تويتر “أود أن أشكر كل فرد من أمتي النبيلة، كلًّا من أخواتي وإخوتي، الذين نقلوا تمنياتهم ودعواتهم للإزعاج البسيط الذي أصابني أثناء البث بسبب عملي المزدحم”.

وأضاف “اليوم سأرتاح في المنزل بنصيحة أطبائنا. لسوء الحظ، لن نتمكن من الاجتماع اليوم مع إخواني من كيركالي ويوزغات وسيواس، أطلب منهم جميعًا المسامحة”.

وتابع أردوغان “سيشارك نائب الرئيس فؤاد أوقطاي في برامج كيركالي ويوزغات وسيواس نيابة عنا، وبإذن الله سنواصل برنامجنا بدءًا من الغد، وسنواصل العمل لتحقيق أهداف القرن التركي بأمتنا الحبيبة”.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

وكان الرئيس التركي يُجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية مساء أمس الثلاثاء، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألمّ به.

وبعد توقف مفاجئ للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء، وقال “أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة، لذلك أُصبت بالتهاب في المعدة، حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج، ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا”، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وتسبب توقف البث في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما جرى لأردوغان.

حفظ الله رئيسنا من كل شر ومكروه وبارك في عمره وجهده وأمده بالصحة والعافية pic.twitter.com/Ez0dMd62Lh — 🇹🇷 إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) April 26, 2023

لحظة قطع لقاء مباشر

كان يجريه الرئيس التركي أمس

بسبب وعكة صحية تعرض لها

قبل أن يعود مرة أخرى

ويقول أنه أجرى العديد من الجولات في ذلك اليوم سلامتك أو #GecmisOlsunErdoğan تصدر منصات التواصل وتمنيات بالشفاء وصلته من قادة المعارضة pic.twitter.com/9yyTqLRJ8o — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 26, 2023

وتمنى مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، للرئيس أردوغان، الشفاء العاجل بعد إصابته بوعكة صحية خلال حوار على الهواء مباشرة. كما تمنت زعيمة حزب “الجيد”، ميرال أكشنار، للرئيس التركي الشفاء العاجل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام. وكتب على تويتر “رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة”.