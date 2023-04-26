جمهور الجزيرة مباشر للخط الساخن: فوضى الأزمات المعيشية تتفاقم في السودان (فيديو)

أدى استمرار خرق الهدنة من طرفي الصراع في السودان إلى تدهور متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة أصلًا، ما ألقى بظلاله على ردود فعل الجمهور السوداني للجزيرة مباشر عبر الخط الساخن الخاص بالقناة.

ويتخوف كثيرون من مجاعة حقيقية تلوح بالأفق بسبب تعطل الحركة التجارية وإغلاق المتاجر والتعدي بالسرقة والنهب على الأسواق العامة، وتعثر الوصول إلى مياه الشرب.

وفي سياق التفاعلات عبر الخط الساخن اشتكى مواطن سوداني من أزمة الوقود بعد انتشار السوق السوداء للمواد البترولية إثر إغلاق محطات الوقود بسبب المواجهات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.





وأعرب المشاركون عن أملهم في وصول القوى المتصارعة إلى حل للأزمة، ووقف الاشتباكات التي إن استمرت ستكون لها تبعات شديدة الخطورة على أوضاع السودانيين كافة.

واتهم المتفاعلون من وصفوهم بجنرالات الحرب بأن صراعهم “الأعمى” على السلطة دون النظر إلى الشعب السوداني والمسار الديمقراطي، سيجر البلاد نحو الهاوية.