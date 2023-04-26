“بسبب تطاحُن العسكر”.. سودانيون يصرخون عبر الجزيرة مباشر من موجة غلاء غير مسبوقة (فيديو)

شكا مواطنون سودانيون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية فضلًا عن عدم توافرها، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية (الدولار يساوي 600 جنيه تقريبًا) على وقع المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو أسبوعين.

وقال أحد التجار في مدينة أم درمان للجزيرة مباشر “المعيشة أصبحت صعبة على المواطن بعد تضاعف الأسعار وانعدام وسائل النقل تقريبًا”. وأضاف “نحن شعب كريم، لا نستحق أن نصل إلى هذا المستوى بسبب تطاحن العسكر الذي لا يدفع ثمنه سوى المواطن البسيط”.

وجاء تفجر الوضع في السودان مؤخرًا ليزيد من أزمة الاقتصاد المتداعي، منذرًا بأزمات إنسانية واجتماعية خطيرة ما لم يتم التوصل إلى حل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار.





وأبدى مواطن آخر أسفه لما آلت إليه أحوال العاصمة الخرطوم، قائلًا “ما يجري الآن لم يحدث منذ استقلال البلاد عام 1956”. وأضاف “الوضع بات مزريًا بشكل غير مسبوق، حتى الدواء أصبح غير موجود في الصيدليات”. وزاد “الناس ما لاقية أكل ولا لاقية شرب ولا لاقية شيء”.

ويعاني السودان أوضاعًا اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، وقالت وكالة (موديز) الدولية للتصنيف الائتماني إن فرضية تطور الصراع إلى حرب أهلية طويلة، ودمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى على السودان ودول الجوار والبنوك المرتبطة بقروض مع تلك الدول.