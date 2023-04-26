الصحة العالمية: أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة (فيديو)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 60% من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة بسبب الاشتباكات الدائرة في السودان.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف “في العاصمة الخرطوم 61% من المنشآت الصحية مغلقة و6% فقط تعمل بشكل طبيعي”.

وأضاف تيدروس أن المنظمة تتوقع المزيد من الوفيات في السودان بسبب تفشي الأمراض، ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف.

وتابع “بالإضافة إلى الوفيات والإصابات الناجمة عن النزاع نفسه، تتوقع منظمة الصحة العالمية المزيد من الوفيات بسبب تفشي الأمراض ونقص الغذاء والمياه وتعطل الخدمات الصحية الضرورية بما في ذلك التطعيم”.

وأوضح أن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في العاصمة السودانية، وأشارت المنظمة أن موظفيها في السودان “يخاطرون بحياتهم” من أجل تلبية الحاجات الصحية الطارئة، وأنها تعيد نقلهم إلى مناطق آمنة.

LIVE: Media briefing on global health issues with @DrTedros https://t.co/8ZtxHF4GtN — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2023

“خطر بيولوجي كبير”

وأعلنت المنظمة أنها تجري “تقييمًا معمقًا للمخاطر” الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر توجد فيه عينات معدية جدًا مثل الحصبة.

وقال مايكل راين المكلف ببرنامج منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ خلال المؤتمر الصحفي “الفريق على الأرض فضلًا عن فرقنا المكلفة بالمخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي تجري تقييمًا معمقًا للمخاطر”.

وأشار إلى أن “احتلال” مختبر طبي في السودان يشكل اعتداء على المرافق الصحية، و”نحن قلقون” بشأن صحة السكان هناك.





وكانت المنظمة أكدت، الثلاثاء، أن هناك “خطرًا بيولوجيا كبيرًا” في الخرطوم بعد سيطرة أحد طرفي القتال الدائر في البلاد على مختبر يحتوي على مسببات الحصبة والكوليرا وغيرهما من المواد الخطيرة.

وقال نعمة سعيد عابد ممثل المنظمة في السودان إن الخبراء الفنيين التابعين للمنظمة لم يتمكنوا من دخول مختبر الصحة العامة الوطني لتأمين المواد الخطيرة.

وأضاف “ما يثير قلقنا بشكل أساسي هو عدم قدرة الفنيين على الذهاب إلى المختبر واحتواء المواد البيولوجية ومواد أخرى على نحو آمن”، وامتنع عن ذكر الجانب الذي سيطر على المنشأة.

ووفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة، أسفر القتال الذي اندلع في 15 أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل 459 شخصًا على الأقل وإصابة 4072، وقالت المنظمة إن هذه الأعداد أقل من الحقيقية.