الجيش السوداني يتهم “الدعم السريع” بارتداء زي قواته وارتكاب أعمال سرقة ونهب

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتداء زي القوات المسلحة، وقيامها بأعمال سرقة ونهب بعدد من أحياء أم درمان في محاولة لإلصاق هذه الجرائم بالقوات المسلحة، على حد قوله.

وقال الجيش في بيان، مساء الأربعاء “تنبه القوات المسلحة مواطنينا الكرام بأن قوات المليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة، وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولًا إلى سوق ليبيا”.

وأضاف البيان أن هذه القوات “تمارس سرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة على المواطنين بهذه المناطق اتخاذ الحيطة والحذر”.

ودارت، اليوم الأربعاء، رحى معركة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة الخرطوم في تقويض لهدنة في الصراع المستمر منذ 11 يومًا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم، محمد عمر، إن الجيش السوداني قصف معسكرًا تابعًا لقوات الدعم السريع في حي النصر بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية ارتفاع عدد الوفيات جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 512 حالة وفاة و2403 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تواصلت مع الجيش وقوات الدعم السريع لضرورة تجنب المنطقة المركزية التي يوجد فيها معمل الصحة العامة.

كما طالبت الوزارة الجيش والدعم السريع بالابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية وعدم اتخاذها نقاط ارتكاز.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.

وبسبب تلك الاشتباكات، أجلت بعض الدول آلاف الدبلوماسيين والمواطنين في الأيام القليلة الماضية، كما غادر سودانيون مع مواطني الدول المجاورة بأعداد كبيرة.