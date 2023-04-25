نفاد الطعام والوقود والنقود.. رحالة مصرية عالقة في الخرطوم توثق صعوبة الأوضاع (فيديو)

وثقت مواطنة مصرية عالقة في السودان شهادتها عبر مقطع فيديو نشرته من الخرطوم، الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الرحالة المصرية خديجة منصور إن المواد الغذائية نفدت في محلات (سوبر ماركت) وإنها والأسرة السودانية التي تستضيفها لم يجدوا ما يأكلونه.

وأفادت خديجة منصور بأن الحصول على الخبز يحتاج الانتظار في طوابير طويلة، وأوضحت أن الخضراوات غير متوفرة في الأسواق.

وطالبت الرحالة المصرية من متابعيها عبر منصات التواصل الدعاء للناس في السودان، واصفة الوضع بأنه “صعب ومرهق وموتر”.

وقالت إن الظلام يعمّ الشوارع، وإن أغلب سكان الخرطوم غادروها إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أنهم يغادرونها على مسؤوليتهم الخاصة، وأنهم يدبرون لأنفسهم وسائل نقل.

وأوضحت العالقة المصرية أن وسائل النقل العمومية شديدة الازدحام بسبب ندرتها في ظل شح الوقود الذي تعرفه البلاد، كما أن أسعار التذاكر زادت بشكل كبير، مفيدة بأن سعر التذكرة إلى مصر كان 15 دولارًا قبل الأحداث وأصبح 300 دولار بعدها.

وقالت الرحالة إن العملة غير رائجة في الخرطوم وإن أي محاولات للتحويلات المالية تبوء بالفشل.

ووثقت خديجة الوضع المأساوي في مقاطع سابقة وصفت فيها الخرطوم بأنها “مدينة أشباح”، وأكدت أنهم يستيقظون كل يوم على أصوات الانفجارات والقصف.

وبدأت خديجة رحلتها من مصر إلى جنوب أفريقيا في يناير/ كانون الثاني 2023، ووصلت إلى السودان في الأسبوع الأول من مارس/ آذار الماضي حيث مكثت أزيد من شهر.

وقالت الرحالة إنها بدأت تتوتر ابتداءً من اليوم الرابع للاشتباكات، إذ زاد دوي الانفجارات وإطلاق النار، وأشارت إلى أن الوضع حينها أصبح “أصعب” وأن أشخاصًا تعرفهم قُتلوا.

وأكدت مصر، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارة القاهرة في الخرطوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأعلنت الخارجية المصرية، مساء الأحد، إجلاء 436 من مواطنيها من السودان، وذلك بالتوازي مع إسراع عدد من الحكومات العربية والأجنبية في إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من البلاد.

وتوفي الطالب المصري صابر نصر، فجر الأحد بمسكنه في السودان عقب تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم تستطع أسرته نقله إلى مسقط رأسه ليُدفن، فوري جثمانه الثرى في السودان.

ومنذ اندلاع المعارك في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، قتل أكثر من 420 شخصًا وأصيب زهاء أربعة آلاف، ونزح عشرات الآلاف في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود، وانقطاع في التيار الكهربائي وتراجع حاد في القدرة على توفير الخدمات الصحية.