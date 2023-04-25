خشية “التعرض لتعذيب أو اضطهاد”.. منظمة العفو تدعو لبنان لوقف ترحيل لاجئين إلى سوريا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا.

تأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل نحو 50 سوريا إلى بلادهم في أبريل/نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

#لبنان: نناشد السلطات اللبنانية بالكف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى #سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم https://t.co/2Eh0vggp80 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 25, 2023

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان “يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام. وبحسب السلطات، يوجَد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفا منهم مسجَّلون لدى الأمم المتحدة.

وأشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

While there is no excuse for #Lebanon violating its legal obligations, the intl community should step up its assistance, esp resettlement & alternative pathways programmes, to help Lebanon cope with the presence of an estimated 1.5 million refugees in the country. — Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) April 25, 2023

واستندت المنظمة إلى إفادة شقيق أحد اللاجئين المطرودين الذي قال إنهم “نُقلوا مباشرة إلى الحدود، وسُلموا إلى الجيش السوري”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “من المقلق جدا رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني”.

وأضافت المسؤولة “بدلا من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني”.

“طرد اللاجئين”

ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض اللاجئين تعرّضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم آمنة.

وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وُصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعُد هذه العودة “قسرية”.

“تسليم الموقوفين المخالفين”

كانت وكالة (فرانس برس) قد نقلت عن مسؤولين أمنيين أن السلطات في لبنان رحّلت نحو 50 سوريا خلال أسبوعين إلى بلادهم، كما نقلت عن مسؤول عسكري -لم تسمّه- أنه “تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قِبل الجيش في نحو أسبوعين”.

وقالت المصادر إن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية.

وأوضح المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن “مراكز التوقيف امتلأت”، وأن الأجهزة الأمنية الأخرى رفضت تسلُّم الموقوفين السوريين.