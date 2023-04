خشية “التعرض لتعذيب أو اضطهاد”.. منظمة العفو تدعو لبنان لوقف ترحيل لاجئين إلى سوريا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حربا.

تأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل نحو 50 سوريا إلى بلادهم في أبريل/نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان “يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر”.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام. وبحسب السلطات، يوجَد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفا منهم مسجَّلون لدى الأمم المتحدة.

وأشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

While there is no excuse for #Lebanon violating its legal obligations, the intl community should step up its assistance, esp resettlement & alternative pathways programmes, to help Lebanon cope with the presence of an estimated 1.5 million refugees in the country.

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) April 25, 2023