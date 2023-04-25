تواصُل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب عبر بورتسودان بعد خروج مطار الخرطوم من الخدمة (فيديو)

دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان دولا كثيرة إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، فقد غادر أكثر من 6000 شخص الخرطوم في عمليات الإجلاء المتواصلة، التي اكتسبت زخما بدءا من نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد خروج مطار الخرطوم الدولي من الخدمة بسبب المعارك والأضرار التي لحقت ببنيته التحتية، اتجهت الأنظار إلى مطار بورتسودان الدولي الذي استقبل عشرات الطائرات التي قدمت لإجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب، ويُتوقع أن يستقبل المزيد من الطائرات للغرض نفسه.

ويُعَد مطار بورتسودان ثاني أكبر المطارات في السودان بعد مطار الخرطوم الدولي، ويبعد عن العاصمة 840 كيلومترا، كما يبعد أكثر من 20 كيلومترا عن وسط مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

وافتُتح المطار رسميا عام 1992، وهو معَد لاستقبال طرازات مختلفة من الطائرات المدنية والعسكرية. وخلال الساعات القليلة الماضية، استقبل المطار عشرات الطائرات الأجنبية التي قدمت لإجلاء الرعايا الأجانب خصوصا الأوربيين.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل أن أكثر من 1000 من رعايا دول الاتحاد غادروا السودان، مضيفا أن الفرنسيين يشكلون أكثر من ثلثهم بقليل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، إجلاء 538 شخصا من السودان، مؤكدا إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء.

يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع أنها تعرضت صباحا لهجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم، مؤكدة إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة الباقين.

من جهته، قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار، مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، مشيرا إلى “إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص”.

وتتكرر الاتهامات المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين في السودان منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل الجاري، بينما دخلت هدنة إنسانية -مدتها 72 ساعة بوساطة أمريكية سعودية- حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، خرقها دوي مدافع ومضادات سُمع صباحا قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.