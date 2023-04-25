تشاد تنفي اصطفافها مع أي من طرفي النزاع المسلح في السودان

نفت وزارة الخارجية التشادية اصطفافها مع أي من طرفي النزاع المسلح في السودان، ودعت إلى وقف للحرب والتوصل إلى تسوية سلمية.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنها تنفي ما تردد من دعم حكومة بلادها لأحد طرفي النزاع في السودان.

وشدد البيان على أن وزير الخارجية والتعاون الدولي في تشاد محمد صالح النظيف يؤكد أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة لتقديم مثل هذه التصريحات، وأنه مستعد للتواصل مع أي وسيلة إعلام عربية أو أجنبية لتأكيد مثل هذه الأخبار أو نفيها.

وخلص البيان إلى أن وزارة الخارجية التشادية وهي “تأسف لما آلت إليه الأوضاع في السودان، فإنها تدعو إلى حل استعجالي، وتطلب من طرفي النزاع ضرورة الالتزام بالحوار حلا سلميا”.

عاجل | وزارة الخارجية التشادية تنفي اصطفافها مع أي من أطراف النزاع في #السودان وتدعو إلى وقف للحرب والتوصل لتسوية سلمية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 24, 2023

وكان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي قد أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، ودعاهما إلى الحوار.

وقال ديبي عبر تويتر إنه أجرى اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميدتي، واستنكر المواجهات المسلحة التي اندلعت صباح السبت 15 أبريل.

أجريت اتصالان هاتفيان بعد ظهر اليوم مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ونائب الرئيس الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقد أستنكرت ما يجري منذ يوم أمس في هذا البلد الشقيق والمجاور …1/2 #السودان pic.twitter.com/oSYhXlwA3a — Mahamat Idriss Deby Itno (@GmahamatIdi) April 16, 2023

وكان مصدر دبلوماسي تشادي قد صرّح للجزيرة مباشر، الأحد، أن المجلس الانتقالي التشادي برئاسة محمد إدريس ديبي يقف مع قوات الجيش السوداني في “حربها” ضد ما سمّاها “مليشيا” الدعم السريع.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن انتصار قوات الدعم السريع في هذه المعركة سيؤدي إلى “تدمير وحدة السودان مع ما سيترتب عليه من عواقب تضر بأمن الدول المجاورة”.